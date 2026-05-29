Oficial| Los trabajadores que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa

El sistema de bajas laborales en España se ha convertido en uno de los focos centrales del debate económico y social. El crecimiento del absentismo y su impacto en el gasto público han llevado a las autoridades a revisar cómo se gestionan las incapacidades temporales.

En este escenario, el Gobierno ha confirmado un cambio en el enfoque de control. La Seguridad Social intensificará la vigilancia sobre aquellos trabajadores que acumulen varias bajas en un mismo año, con el objetivo de detectar patrones repetitivos y mejorar la eficiencia del sistema sin limitar el acceso a este derecho.

Confirmado por el Gobierno | Los trabajadores que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa (foto: archivo).

La seguridad social refuerza el control sobre quienes tienen más de dos bajas laborales

El nuevo criterio se enfoca en los empleados que presenten dos o más bajas laborales en un periodo de 12 meses. En estas circunstancias, el sistema implementará mecanismos de seguimiento más exhaustivos, que incluirán revisiones médicas más frecuentes así como un análisis riguroso de cada expediente.

Según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe relativo a la incapacidad temporal, el incremento del gasto se encuentra parcialmente asociado a la repetición de procesos en ciertos trabajadores. Este organismo sugiere fortalecer los controles para asegurar un uso apropiado del sistema.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se enfatiza que la medida no conlleva sanciones automáticas. El propósito es identificar situaciones que requieran una evaluación más exhaustiva, ya sea debido a problemas de salud recurrentes o a posibles irregularidades en el aprovechamiento de la prestación.

Confirmado por el Gobierno | Los trabajadores que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa (foto: archivo).

Nuevo sistema de control para bajas laborales en España

El control se fundamentará en sistemas automatizados que facilitan el cruce de datos en tiempo real. Cuando un trabajador exceda cierto umbral de incapacidades temporales, el sistema emitirá una alerta que resultará en una revisión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Este modelo se encuentra en fase de desarrollo a través del Observatorio de la Incapacidad Temporal, el cual posibilita el análisis de patrones de comportamiento y la detección de repeticiones anómalas. La digitalización del sistema permite un seguimiento más preciso y acorta los tiempos de respuesta en cada situación.

Adicionalmente, las mutuas colaboradoras y las empresas desempeñarán un rol más comprometido. Estarán obligadas a proporcionar información detallada sobre las condiciones laborales y el puesto de trabajo, lo que posibilitará evaluar si las bajas están vinculadas al entorno profesional o a patologías individuales.

Paralelamente, el Gobierno sostiene que el acceso a una baja médica seguirá siendo un derecho garantizado. El refuerzo del control no altera los criterios clínicos, sino que introduce una supervisión adicional en situaciones reiteradas.

El repunte del absentismo laboral endurece los controles

El refuerzo del control se presenta en un contexto de notable incremento del absentismo. Datos recopilados por la Seguridad Social evidencian un aumento sostenido en el número de procesos de incapacidad temporal en los últimos años, especialmente posterior a la pandemia.

La AIReF ha indicado que el gasto en incapacidad temporal ha crecido de manera considerable y que una parte significativa se concentra en empleados que experimentan múltiples procesos en intervalos breves. Esta tendencia ha sido fundamental para justificar la implementación de nuevos mecanismos de supervisión.

Simultáneamente, el debate permanece activo. Organizaciones sindicales y expertos en salud laboral advierten que el problema no puede ser abordado de manera exclusiva desde el control. Demandas incluyen mejoras en la atención sanitaria, disminución de listas de espera y medidas destinadas a prevenir enfermedades asociadas con el trabajo.

La decisión del Gobierno representa un cambio en la gestión del sistema. La Seguridad Social avanza hacia un modelo más analítico, donde los datos facilitan la anticipación de comportamientos y la intervención previa al aumento del gasto, buscando un equilibrio complejo entre la protección social y la sostenibilidad financiera.