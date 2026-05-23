No es por fallas en el motor: la luz del tablero que pocos saben su significado y que te obliga a ir al mecánico urgente para no romper el auto Fuente: Shutterstock

Muchos conductores creen que las luces del tablero solamente se relacionan con problemas en el motor, pero hay una señal que suele pasar desapercibida y que puede indicar una falla importante en el sistema de frenos del vehículo.

Se trata de la luz ABS, una advertencia clave que, cuando permanece encendida, puede afectar la seguridad al manejar y derivar en reparaciones mucho más costosas si no se revisa a tiempo.

Qué significa la luz ABS que aparece en el tablero del auto

La luz ABS corresponde al sistema de frenos antibloqueo, una tecnología diseñada para evitar que las ruedas se bloqueen durante una frenada brusca.

No es por fallas en el motor: la luz del tablero que pocos saben su significado y que te obliga a ir al mecánico urgente para no romper el auto Fuente: Shutterstock

Cuando el auto se enciende, esta luz suele aparecer durante algunos segundos como parte del chequeo normal del vehículo. El problema comienza cuando permanece prendida mientras el motor está en marcha.

Esto puede indicar fallas en distintos componentes del sistema, como:

Sensores de velocidad dañados.

Problemas eléctricos.

Bajo nivel de líquido de frenos.

Fallas en el módulo ABS.

Desgaste en conexiones o cableado.

Aunque el vehículo pueda seguir funcionando, el sistema antibloqueo podría dejar de actuar correctamente en situaciones de emergencia.

Por qué recomiendan ir urgente al mecánico si se prende esta luz

Muchos automovilistas continúan manejando normalmente cuando aparece la advertencia ABS porque el auto aparentemente no presenta fallas visibles.

No es por fallas en el motor: la luz del tablero que pocos saben su significado y que te obliga a ir al mecánico urgente para no romper el auto Fuente: Shutterstock

Sin embargo, especialistas advierten que ignorar esta señal puede aumentar los riesgos durante frenadas repentinas, especialmente en calles mojadas o situaciones de baja adherencia.

El sistema ABS ayuda a mantener el control del vehículo durante una frenada fuerte y evita que las ruedas se traben completamente.

Si la luz permanece encendida, lo recomendable es:

Revisar el auto cuanto antes.

Evitar frenadas bruscas.

No realizar viajes largos hasta detectar la falla.

Controlar el nivel de líquido de frenos.

Consultar con un mecánico especializado.

En algunos casos, una reparación sencilla puede evitar daños mucho más graves en el sistema de frenos.

Qué puede pasar si se ignora la advertencia del sistema de frenos ABS

El principal problema de circular con una falla en el ABS es la pérdida de asistencia electrónica durante maniobras de emergencia.

Esto puede provocar: