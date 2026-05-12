El sistema de bajas laborales en España se ha convertido en uno de los focos centrales del debate económico y social. El crecimiento del absentismo laboral y su impacto en el gasto público han llevado a las autoridades a revisar cómo se gestionan las incapacidades temporales. En este escenario, el Gobierno puso en marcha el Observatorio de la Incapacidad Temporal, una herramienta destinada a recopilar y analizar datos sobre las bajas médicas. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo es estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores, en un contexto en el que también se debate cómo detectar procesos repetidos, reducir demoras y mejorar la eficiencia del sistema sin cuestionar el derecho a la baja médica. El debate sobre la incapacidad temporal se centra en los procesos repetidos, la duración de las bajas y los fallos de coordinación entre administraciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que el seguimiento temprano puede ayudar a evitar prolongaciones innecesarias, aunque no existe un umbral oficial que active controles automáticos para todos los trabajadores con dos o más bajas en un año. La AIReF advierte en su informe sobre incapacidad temporal de un fuerte aumento de la incidencia de las bajas por contingencias comunes desde 2017. También recomienda mejorar la gestión del sistema, reforzar el seguimiento temprano de los procesos, coordinar mejor a los agentes implicados e integrar los sistemas de información disponibles. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el debate se ha situado en la mejora de la salud, la recuperación de los trabajadores y la gestión de la incapacidad temporal. La mesa con sindicatos y patronal también aborda propuestas como la reincorporación progresiva al trabajo y una mayor coordinación con comunidades autónomas y mutuas, aunque existen diferencias entre las partes. El Observatorio de la Incapacidad Temporal se orienta a recopilar y analizar datos para mejorar la gestión de las bajas laborales. La Seguridad Social explicó que busca estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores, mientras la AIReF recomienda reforzar la coordinación entre el INSS, los servicios públicos de salud, las mutuas y las empresas. Este nuevo instrumento permitirá analizar de forma sistemática las bajas laborales y detectar tendencias, riesgos y necesidades de mejora. Su utilidad principal será aportar evidencia para diseñar políticas públicas, reducir demoras y mejorar el funcionamiento del sistema, aunque todavía no se ha detallado públicamente un mecanismo automático de alertas individuales. Las mutuas colaboradoras y las empresas forman parte del debate sobre la gestión de las bajas. En la mesa con patronal y sindicatos se han planteado medidas como reforzar el papel de las mutuas y utilizar sus recursos en el diagnóstico y tratamiento de determinadas patologías, especialmente traumatológicas. Sin embargo, sindicatos y empresarios mantienen posiciones distintas sobre el alcance de esos cambios. La baja médica sigue siendo un derecho vinculado a la situación de salud del trabajador y a la valoración sanitaria correspondiente. El debate actual no elimina ese derecho: busca mejorar la gestión de la incapacidad temporal, reducir demoras y coordinar mejor a todos los actores implicados. El debate llega en un momento de fuerte crecimiento de la incapacidad temporal. Según la AIReF, la incidencia de las bajas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60% entre 2017 y 2024, mientras que la duración media de los procesos creció un 15%. Ese crecimiento no tiene una sola explicación. En el debate aparecen factores como el envejecimiento de la población trabajadora, las listas de espera sanitarias, la organización del trabajo, la prevención de riesgos laborales y el aumento de los problemas de salud mental. Por eso, sindicatos y expertos advierten que el problema no puede abordarse únicamente desde el control. El aumento de las bajas también tiene una dimensión sanitaria. En 2024 se registraron en España 671.618 bajas laborales vinculadas a problemas de salud mental, según datos citados por UGT en un informe recogido por Infobae. Francisco Trujillo, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Jaume I, señaló que los trastornos mentales “son la segunda causa de incapacidad temporal en España, y rondan el 20% de las bajas de más de tres meses”. La puesta en marcha del Observatorio de la Incapacidad Temporal apunta a una gestión más basada en datos, con el objetivo de mejorar la recuperación de los trabajadores y detectar problemas de funcionamiento del sistema. El reto estará en equilibrar la sostenibilidad del gasto con la protección de la salud laboral, sin convertir el aumento de las bajas en una sospecha general sobre quienes ejercen un derecho médico.