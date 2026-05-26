La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 26 de mayo

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad generalizada. Predominarán cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas en Galicia, Cataluña y norte de Baleares, donde podrían surgir brumas o nieblas costeras.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad en montañas del centro y norte, con posibilidad de chubascos aislados en el Pirineo y el Sistema Central. Las temperaturas aumentarán en Canarias y se mantendrán elevadas en otras zonas del país.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución por la tarde en cumbres de la Sierra; 34 °C de máxima, 14 °C de mínima y viento flojo del sureste tendiendo a variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos poco nubosos o despejados y temperaturas estables (máxima 37 °C, mínima 10 °C), con vientos flojos variables y, en Cádiz, levante moderado con rachas ocasionalmente fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará mayormente despejado, con algunas nubes en el Pirineo por la tarde y baja probabilidad de chubascos en zonas altas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 34 grados, destacando máximas significativamente altas en la Depresión Central de Lleida. El viento será flojo y variable al inicio y al final del día, predominando del sureste en horas centrales, salvo en los Pirineos donde soplará del sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón será mayormente despejado, con algunas nubes de evolución por la tarde en los Pirineos e Ibérico, donde podrían ocurrir chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y 35 grados de máxima, particularmente altas para esta época, especialmente en la Depresión del Ebro. El viento será flojo y variable, aumentando a sureste en las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, especialmente en el litoral occidental, donde se podrán dar nieblas dispersas por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 32 grados, siendo anormalmente elevadas para la época, con un descenso en el litoral occidental y cambios ligeros en el resto. Los vientos serán flojos y variables.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con posible niebla matinal. Temperaturas entre 11°C y 30°C, viento flojo del nordeste y brisas costeras.

Intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas en costas norte a primeras y últimas horas. Calima ligera. Temperaturas en ascenso en las islas montañosas y en el sudeste de Fuerteventura, superándose los 34 ºC en interior de Lanzarote y Fuerteventura y vertientes sur y oeste de Gran Canaria. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, girando a componente oeste en medianías y zonas altas. Temperatura máxima de 32 grados y mínima de 18 grados en la región.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas estables y viento flojo variable, tendiendo a este y moderado en el litoral del tercio sur.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá cielos poco nubosos o despejados, aumentando la nubosidad de evolución por la tarde, con posibilidad de algún chubasco débil y tormenta; temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso y viento flojo del suroeste.

Cielo poco nuboso o despejado; por la tarde, intervalos de nubosidad de evolución en cumbres de los Sistemas Central e Ibérico y en zonas montañosas del oeste de la Comunidad. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo: variable en Guadalajara y de componente este en el resto, con intervalos moderados en La Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima 22 °C, mínima 18 °C) y vientos moderados de levante.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos de componente este y temperaturas con pocos cambios entre 19 y 24 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos poco nubosos y temperaturas anormalmente elevadas, alcanzando hasta 35 grados en la mitad norte y mínimas de 16 al final del día, con vientos flojos del sur en el interior y del este en el litoral. Por otro lado,

En Navarra habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas anormalmente elevadas con ligeros cambios (máxima 31 y mínima 13 grados) y vientos flojos del sur y sureste.

En La Rioja, estará poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución, viento flojo del este o variable y temperaturas en ligero ascenso, con máxima de 35 °C y mínima de 17 °C.