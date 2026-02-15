El cielo regalará un espectáculo poco frecuente el próximo 28 de febrero, cuando seis planetas del sistema solar quedarán visualmente agrupados tras la puesta del Sol. Se trata de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, un fenómeno conocido como alineación planetaria que podrá observarse desde distintos puntos del país si las condiciones meteorológicas acompañan. Aunque suele hablarse de “planetas en fila”, los astrónomos aclaran que no se trata de una línea perfecta en el espacio. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, los astros parecen concentrarse sobre la eclíptica, el plano por donde se mueven alrededor del Sol. Tal como explican desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, esta disposición es solo un efecto visual provocado por la perspectiva. En la misma línea, la NASA compara este fenómeno con corredores avanzando por una misma pista: cada planeta sigue su propia órbita, pero desde nuestro lugar se los ve “alineados”. De los seis protagonistas del evento, cuatro serán visibles sin instrumentos: Los otros dos requieren ayuda óptica: En zonas urbanas, la contaminación lumínica dificulta especialmente la observación de Urano y Neptuno, por lo que conviene alejarse de las luces de la ciudad si se busca una experiencia completa. El mejor momento para observar la alineación será alrededor de una hora después del atardecer, cuando el cielo ya se oscureció lo suficiente pero todavía queda algo de claridad. Para orientarte: Un buen consejo es buscar un sitio con horizonte oeste despejado, llegar con tiempo y usar mapas estelares o aplicaciones astronómicas para confirmar posiciones. Recordá también que los planetas no titilan como las estrellas, un detalle útil para identificarlos. Aunque el punto máximo será el 28 de febrero, la ventana de visibilidad se extiende desde finales de febrero hasta los primeros días de marzo. La precisión depende de la latitud y del estado del cielo en cada región. Si esta vez no llegás a verlo, habrá que esperar: la próxima gran alineación (con cinco planetas) está prevista para octubre de 2028, y otra más amplia llegará recién en febrero de 2034.