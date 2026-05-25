En esta noticia El cielo se rompe esta tarde: así llega la tormenta hora por hora

El Valle de México se prepara para enfrentar uno de los episodios meteorológicos más intensos de la temporada. Un canal de baja presión combinado con una fuerte entrada de humedad desde el Océano Pacífico está generando las condiciones ideales para que este lunes se desaten lluvias torrenciales, granizadas, tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las autoridades ya encendieron las alertas y piden a la población extremar precauciones.

El cielo se rompe esta tarde: así llega la tormenta hora por hora

La mañana arrancará con un engañoso cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. Sin embargo, conforme avancen las horas, la nubosidad irá cerrando hasta que, hacia la tarde, se desencadene el grueso de la tormenta. En la CDMX se esperan lluvias con chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

El pico más violento se concentrará en el Estado de México, donde podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros en zonas montañosas y municipios del centro de la entidad. Las temperaturas máximas no superarán los 27 °C, pero el viento del norte y noroeste hará que la sensación térmica baje considerablemente.

Tormenta en camino: así evolucionará el clima hora por hora en la Ciudad de México Shutterstock

El Edomex, en el ojo de la tormenta: hasta 50 mm de lluvia en pocas horas

Los municipios mexiquenses, especialmente los ubicados en zonas de montaña y en el centro del estado, serán los más golpeados. Los pronósticos advierten acumulados de lluvia que pueden superar los 50 milímetros en cuestión de horas, un volumen que en zonas de topografía complicada puede traducirse rápidamente en inundaciones, deslizamientos y cortes de vialidades.

A eso se suma la amenaza de caída de granizo y tormentas eléctricas que podrían dejar sin luz a varias colonias. Protección Civil mantiene vigilancia permanente y exhorta a estar atentos a los comunicados oficiales durante toda la jornada.