Durante más de una década, la aspiradora robot fue sinónimo de innovación doméstica. Sin embargo, el desarrollo tecnológico avanza rápidamente y ya se perfilan dispositivos que prometen trascender sus limitaciones.

Las nuevas tecnologías buscan convertir estos dispositivos en asistentes domésticos inteligentes, capaces de ejecutar múltiples tareas sin requerir intervención humana.

El cambio no se limita simplemente a mejorar la aspiración, sino que aspira a ofrecer soluciones integrales: limpieza profunda, interacción con el entorno y autonomía real.

Según la Asociación Internacional de Robótica, el mercado de robots de limpieza experimentará un crecimiento del 18% anual, pero con modelos significativamente más sofisticados que los actuales.

En esta nota se informará sobre las innovaciones que pronto relegarán a la clásica aspiradora robot y cómo estas transformarán la manera en que mantenemos nuestros hogares.

Se despide la aspiradora robot | Este nuevo electrodoméstico revoluciona la forma de limpiar la casa (foto: archivo).

La gran revolución de los robots con brazos articulados

Un ejemplo es el Roborock Saros Z70, presentado en la feria CES, que integra un brazo de cinco ejes y sensores 3D para interactuar con el entorno. Este avance convierte al robot en algo más que un aspirador: se transforma en un verdadero asistente que organiza y limpia.

La clave está en la combinación de hardware avanzado y software inteligente, que permitirá que el robot aprenda del hogar y actúe con precisión sin supervisión constante.

Para Álvaro Martínez, director de relaciones públicas de Roborock, “el objetivo está claro: que el usuario intervenga lo mínimo posible”. Esta frase resume la filosofía detrás de la nueva generación de robots inteligentes.

Uno de los principales problemas de las aspiradoras robot actuales es que no pueden mover objetos ni sortear obstáculos complejos. Según el informe de la Consumer Technology Association, los nuevos modelos incorporarán brazos robóticos con varios ejes de movimiento, capaces de levantar prendas, correr sillas y limpiar debajo de muebles sin ayuda.

Además, estos dispositivos podrán realizar tareas adicionales como recoger juguetes, acomodar objetos y hasta colaborar en la cocina. Según Robotics Business Review, esta tendencia marcará el inicio de una nueva categoría: robots domésticos multifunción.

Otras marcas también apuestan por esta tendencia. Dreame mostró en CES su modelo X50 Ultra, que despliega patas para superar obstáculos y evitar que el usuario tenga que intervenir. Eureka, por su parte, presentó el J15 Max Ultra, con visión infrarroja para detectar manchas líquidas invisibles a simple vista.

Robots de limpieza con IA y tecnología 3D

La inteligencia artificial constituirá el núcleo de esta transformación. Según la Asociación Europea de Robótica, los sistemas avanzados implementarán modelos de visión-lenguaje (VLM) con el fin de reconocer objetos, interpretar instrucciones y determinar la secuencia de limpieza. Esto implica que el robot no solo evitará obstáculos como cables o líquidos, sino que también priorizará áreas con mayor suciedad.

La visión tridimensional proporcionará una representación precisa del hogar, evitando fallos comunes como colisionar con muebles o aspirar artículos frágiles. Asimismo, la inteligencia artificial aprenderá patrones de comportamiento: reconocerá cuándo hay más actividad en el hogar y programará las tareas de limpieza en los momentos más adecuados.

Otra innovación relevante es la interconexión con asistentes virtuales y sistemas domóticos. De acuerdo con Smart Home Research, estos robots tendrán la capacidad de coordinarse con luces, cerraduras y electrodomésticos para maximizar la eficiencia energética y mejorar la seguridad.

En conclusión, la actividad de limpieza dejará de ser una labor aislada, convirtiéndose en un componente de un ecosistema inteligente que supervisa todas las funciones del hogar.

Se marcha la aspiradora robot | Este novedoso electrodoméstico transforma la forma de limpiar la casa (foto: archivo)

Innovaciones ecológicas y multifuncionales en tecnología doméstica

No todo será robótica avanzada: también crecen soluciones ecológicas y multifuncionales. Según el Instituto de Innovación Doméstica, los dispositivos del futuro combinarán aspirado, fregado, esterilización UV y purificación del aire en un solo equipo. Esto reduce el consumo energético y la necesidad de productos químicos.

Además, se popularizan los cargadores solares integrados, ideales para hogares que buscan reducir su huella de carbono. Algunos prototipos ya incluyen paneles solares plegables que permiten recargar el robot sin depender de la red eléctrica.

Otra tendencia son los sistemas modulares: aparatos que se adaptan a distintas superficies y tareas mediante accesorios intercambiables. Esto evita tener varios dispositivos y simplifica el mantenimiento.

El Roborock Saros 10R, por ejemplo, incorpora el sistema StarSight™ 2.0, que reemplaza los sensores láser por tecnología 3D de tiempo de vuelo (ToF) y cámaras RGB impulsadas por IA. Esto permite una cartografía precisa y una detección de obstáculos sin precedentes.

Samsung también se suma con su Bespoke Jet Bot Combo™, que utiliza IA avanzada para reconocer objetos y manchas, además de incorporar limpieza a vapor para eliminar suciedad difícil. Según Samsung Electronics, esta tecnología “reduce la intervención del usuario en una variedad de entornos.”

Compañías y modelos líderes en tecnología de limpieza robótica

El informe de Mordor Intelligence indica que el futuro de la limpieza se encuentra en múltiples manos, destacando a las principales empresas del sector: iRobot, Roborock, Ecovacs, Samsung, LG y Narwal, todas ellas con desarrollos dirigidos hacia la automatización total.

Narwal presentó en CES su serie Flow, incorporando innovaciones como el sistema de fregado FlowWash y la tecnología Deep Carpet Boost, que aumenta la tasa de recolección en comparación con el estándar industrial. Por otra parte, Ecovacs lanzó el Deebot X8 Pro Omni, con un diseño de mopas giratorias que aplican 4.000 Pa de presión para lograr un fregado profundo.

La aspiradora robot tradicional podría ser sustituida por asistentes domésticos multifunción, que no solo limpian y ordenan, sino que además interactúan con otros dispositivos del hogar. La tendencia es evidente: se observa una disminución de gadgets aislados y un aumento en ecosistemas conectados.

Brain Corp, que lidera en robótica autónoma, desarrolla la mayor flota de robots de limpieza en el ámbito comercial, anticipando que estas tecnologías se implementarán pronto en los hogares. En el segmento premium, Tesla avanza en el desarrollo de su robot humanoide Optimus Gen2, capaz de desempeñar tareas domésticas como la limpieza y la organización de objetos, según información de Evolupedia.

Aventuras en limpieza: tecnología, IA y sostenibilidad

Las innovaciones también incluyen cargadores solares que permiten recargar los robots de forma ecológica. Esto reduce la dependencia de la energía eléctrica convencional y apoya la sostenibilidad del hogar.

Los nuevos modelos podrán compartir datos con otros dispositivos inteligentes, creando un ecosistema coordinado que optimiza las tareas del hogar. Esto hará que la limpieza sea más eficiente y menos intrusiva.