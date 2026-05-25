Ni vinagre ni bicarbonato: este innovador producto deja el baño brillante sin ningún esfuerzo.

La limpieza del baño suele ser una de las tareas más engorrosas dentro del hogar, ya que requiere tiempo, constancia y productos específicos para lograr un resultado efectivo.

Sin embargo, en el último tiempo, un limpiador económico y altamente potente ha despertado el interés de los consumidores españoles, posicionándose como uno de los preferidos para mantener este espacio libre de gérmenes.

Ni vinagre ni bicarbonato: este novedoso producto deja el baño reluciente sin ningún esfuerzo (foto: Mercadona).

Producto más efectivo para un baño impecable

Mercadona ha revelado una eficaz solución para la limpieza de los baños. Esta es el Salfumant de la línea Bosque Verde. Este producto está diseñado para la limpieza de inodoros y la eliminación de incrustaciones de cemento y cal. Por esta razón, se ha vuelto esencial en el hogar.

Su ingrediente activo principal es el ácido clorhídrico con una concentración del 20%, lo cual contribuye a su notable efectividad. Adicionalmente, este limpiador también es accesible: puede adquirirse a un precio razonable de 1,10 euros la botella de un litro.

Ni vinagre ni bicarbonato: este novedoso producto deja el baño reluciente sin ningún esfuerzo (foto: Shutterstock).

¿Cómo usar el producto Bosque Verde?

La limpieza de inodoros es un proceso que resulta ser tanto fácil como efectivo. En este sentido, se recomienda verter un chorro del producto en el interior del inodoro, cerrar la tapa y dejar actuar durante un minuto. Posteriormente, se debe accionar el botón para enjuagar y eliminar los residuos.

En otro orden de ideas, si se pretende utilizarlo para eliminar cemento y cal, es necesario diluir un litro de Salfumant en un cubo de agua (10L). A continuación, se recomienda aplicar esta solución en un trapo y proceder a limpiar la zona deseada.

Salfumant: errores que debes evitar al usarlo

El Salfumant es un producto extremadamente corrosivo y posee un olor penetrante, por lo cual se aconseja evitar todo contacto con la piel y las mucosas.

Para manipularlo de forma segura, es fundamental usar pantalones largos y camisetas de manga larga, así como guantes de goma, mascarilla y gafas protectoras.

En caso de presentarse un contacto accidental con la piel, es necesario lavar inmediatamente con abundante agua para mitigar los riesgos. De igual forma, este producto debe usarse en áreas bien ventiladas y se recomienda dejar que el lugar se airee después de su utilización, evitando permanecer en el interior.

Por último, se advierte que nunca se debe mezclar con otros productos de limpieza, como la lejía o el amoníaco, debido a que la reacción química produce vapores sumamente tóxicos y peligrosos. Por este motivo, se sugiere combinarlo solo con agua, tanto para su dilución como para eliminar cualquier residuo.