Mantener limpias las mesas, escritorios y encimeras ya no requiere grandes electrodomésticos ni una inversión elevada. Es por ello que Lidl España ha lanzado un mini aspirador de mesa, el cual se ha convertido en uno de los productos más buscados por su practicidad, tamaño compacto y precio accesible, ideal para eliminar polvo y migas en espacios pequeños.

Este pequeño electrodoméstico destaca por su diseño funcional y su facilidad de uso, pensado para el día a día en el hogar o la oficina. Además, actualmente se puede adquirir con descuento, lo que lo posiciona como una de las opciones más económicas del mercado en su categoría.

Cómo opera el mini aspirador de mesa de Lidl

Se trata de un aspirador portátil sin cable, concebido para la limpieza de superficies tales como mesas de comedor, escritorios, encimeras o áreas de trabajo. Opera con energía a pilas y facilita la aspiración de residuos de suciedad de manera expedita, sin la necesidad de enchufes o cables, lo que optimiza su uso en diversas situaciones.

Dispone de un recipiente colector integrado, el cual puede ser retirado de forma sencilla para su limpieza, además de contar con cerdas en la parte inferior que contribuyen a succionar el polvo y las migas hacia el interior del depósito. Su interruptor de encendido y apagado proporciona una operativa accesible e intuitiva.

Adiós al polvo | Este electrodoméstico de Lidl es ideal para eliminar la suciedad en lugares pequeños (foto: archivo).

Ventajas del mini aspirador de mesa

Apropiado para la aspiración de polvo y migajas

Compatible con mesas de comedor, escritorios y superficies de trabajo

Recipiente recolector de fácil limpieza

Cerdas en la base para optimizar la succión

Interruptor de encendido y apagado

Funciona con pilas (requiere 2 pilas AA)

Sin cables

Capacidad del depósito de polvo: aproximadamente 0,025 litros

Dimensiones: aproximadamente 8,2 x 8,2 x 6,4 cm

Peso: aproximadamente 132 g

Color: beige

Incluye instrucciones para su utilización

Dónde comprar el mini aspirador de mesa de Lidl: precio y disponibilidad

El mini aspirador de mesa de Lidl dispone de un precio habitual de 5,99 euros, sin embargo, en la actualidad se presenta con un descuento del 16%, permitiendo su adquisición por 4,99 euros.

La adquisición está disponible exclusivamente online, dado que el producto no se comercializa en establecimientos físicos. Desde la web de Lidl informan que quedan pocas unidades, a raíz de la elevada demanda, por lo que sugieren efectuar la compra con prontitud para evitar la falta de stock.