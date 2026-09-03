Tarjeta bancaria envuelta en papel aluminio, un recurso casero utilizado para bloquear señales y reducir el riesgo de lectura no autorizada en sistemas de pago sin contacto. Fuente: IA.

En la actualidad, la tecnología RFID permite a las tarjetas realizar pagos simplemente al acercarse a un lector mediante ondas de corto alcance. Este avance ha simplificado las operaciones cotidianas, aunque también ha permitido la aparición de prácticas fraudulentas, tales como el skimming inalámbrico, que busca captar información sin la necesidad de un contacto físico con el dispositivo.

Frente a esta problemática, el papel aluminio se presenta como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver las tarjetas con este material, se genera un efecto similar a la estructura de una jaula de Faraday, lo cual impide que dispositivos externos puedan acceder a la información.

En un contexto donde los pagos digitales han adquirido una relevancia sin precedentes, la protección de la información bancaria se ha transformado en una de las principales preocupaciones para los usuarios.

Además, el crecimiento de las tarjetas con sistema sin contacto también ha traído consigo nuevos retos en la lucha contra el fraude. En este sentido, ha comenzado a difundirse una solución de tipo casera, que implica cubrir las tarjetas con papel aluminio con el fin de prevenir robos de datos.

A pesar de que esta propuesta pueda parecer una medida extrema, cuenta con algún nivel de justificación en la física de las señales electromagnéticas. Los especialistas en seguridad evalúan su eficacia y advierten que no se trata de una solución completamente infalible, considerando la sofisticación creciente del entorno financiero.

De esta forma, la aplicación de este método podría minimizar la probabilidad de lectura no autorizada en escenarios concurridos, tales como aeropuertos o medios de transporte público.

¿De verdad protege contra el robo de datos?

Analisis realizados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología indican que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico.

A pesar de esto, enfatizan que la distancia requerida para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que restringe el alcance real de tales ataques.

Especialistas concuerdan en que el método cuenta con sustento científico, aunque su eficiencia está sujeta al contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los incidentes de robo de datos mediante RFID son reales, pero su frecuencia es baja en comparación con otros tipos de fraudes digitales, como el phishing o la clonación tradicional.

En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede proporcionar una capa adicional de seguridad, pero no representa una defensa completa ni esencial para la mayoría de los usuarios.

La proliferación de tarjetas con tecnología sin contacto ha permitido la aparición de distintas modalidades de fraude electrónico. ChatGPT

¿Funciona de verdad o es solo un mito moderno?

El papel aluminio puede ser útil en situaciones puntuales, pero su impacto resulta limitado frente a los desafíos actuales de la ciberseguridad.

Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública. Entre ellos, el robo de credenciales digitales o ataques a plataformas online.

El uso de papel aluminio no es un mito, pero tampoco una solución definitiva. Expertos en seguridad recomiendan priorizar herramientas diseñadas específicamente para este fin, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias con alertas en tiempo real.