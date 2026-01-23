La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de una reconocida marca de protector solar y otros productos cosméticos de distintas marcas por presentar irregularidades en su registro.

A través de la Disposición 94/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo informó que la compañía sancionada no poseía una inscripción sanitaria que garantice la seguridad de su producto.

¿Cuál es la marca de protector solar que prohibió ANMAT?

ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online del “Protector solar FPS 30 (coco, karité, cacao y zinc)” de la firma RE! que no contaba con más datos sanitarios. Además, también informó la suspensión de todos estos productos de la misma marca:

Pasta dental de menta y salvia blanca – sin datos de inscripción sanitaria.

Desodorante en crema – sin datos de inscripción sanitaria.

Enjuague bucal de menta y salvia blanca – sin datos de inscripción sanitaria.

Emulsión corporal de lavanda y bergamota – sin datos de inscripción sanitaria.

Repelente de citronella y neem – sin datos de inscripción sanitaria.

Jabón líquido para manos piel sensible (caléndula) – sin datos de inscripción sanitaria.

Gel post solar de pepino y caléndula – sin datos de inscripción sanitaria.

Desodorante en spray – sin datos de inscripción sanitaria.

Jabón líquido antibacterial para manos de eucalipto y limón – sin datos de inscripción sanitaria.

Emulsión regeneradora de mango y buriti – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema facial de palta y tilo – sin datos de inscripción sanitaria.

Shampoo para cabellos equilibrados – sin datos de inscripción sanitaria.

Acondicionador para todo tipo de cabellos (palta y pepino) – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema para peinar – sin datos de inscripción sanitaria.

La sanción corresponde a causa de que “ no se hallaron productos cuyos datos identificatorios correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos “.

ANMAT prohibió este protector solar por no tener datos de inscripción oficiales.

También se exigió la suspensión de todos estos productos de las firmas El Árbol y Aromas de la Tierra

Emulsión corporal – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema para manos de karité y caléndula – sin datos de inscripción sanitaria.

Gel de limpieza facial para piel sensible (malva y manzanilla) – sin datos de inscripción sanitaria.

Bálsamo labial de karité y cacao – sin datos de inscripción sanitaria.

Tónico facial para piel sensible (malva y manzanilla) – sin datos de inscripción sanitaria.

Gel de limpieza facial – sin datos de inscripción sanitaria.

Serum nocturno de jojoba, pepitas de damasco y geranio – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema facial hidratante liviana de manzanilla y pepino – sin datos de inscripción sanitaria.

Tónico facial para piel seca (caléndula y tilo) – sin datos de inscripción sanitaria.

Loción desmaquillante de almendra y hamamelis – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema facial nocturna de rosa mosqueta y karité – sin datos de inscripción sanitaria.

Crema facial nutritiva de karité y benjuí – sin datos de inscripción sanitaria.

Exfoliante facial de aceite de uva – sin datos de inscripción sanitaria.

Tónico facial purificante para piel grasa/acné (menta y tea tree) – sin datos de inscripción sanitaria.

Gel facial purificante para piel grasa/acné (albahaca y tea tree) – sin datos de inscripción sanitaria.

Gel calmante para piel grasa/acné (caléndula y tea tree) – sin datos de inscripción sanitaria.

Emulsión de limpieza facial de agua de rosas y albahaca – sin datos de inscripción sanitaria.

Mascarilla facial de arcilla blanca, karité y benjuí – sin datos de inscripción sanitaria.

Eau de toilette – sin datos de inscripción sanitaria.

Blend corporal – sin datos de inscripción sanitaria.

Eau de parfum – sin datos de inscripción sanitaria.

Esto se debe a que no se encontraban registrados en el organismo. Por eso, no se puede determinar cómo fue su formulación o si posee ingredientes permitidos por sanidad.

ANMAT también señaló que los insumos se encontraban en venta sin contar con la debida autorización sanitaria, lo que los convierte en productos ilegítimos según la normativa vigente.

También se prohibieron otros productos de maquillaje y estética.

¿Qué resolvió ANMAT sobre el protector solar ilegal?

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT informó que “al no encontrarse inscriptos, se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración, impidiendo verificar condiciones de producción, controles de calidad y trazabilidad".

“No es posible determinar si los productos contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente, lo que representa un riesgo sanitario potencial. La utilización de productos cosméticos no autorizados puede generar efectos adversos en la salud, razón por la cual resulta necesario adoptar medidas preventivas", indicó el texto oficial.

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, ANMAT resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto. Ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado.

a la firma el retiro inmediato del producto del mercado. Informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida

¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

ANMAT recomienda a profesionales de la salud, supermercados, farmacias y particulares:

Verificar si poseen alguno de los productos detallados.

Suspender inmediatamente su uso.

No comercializar ni distribuir el producto médico.

Comunicarse con ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular. Las denuncias pueden realizarse a través del canal ANMAT Responde o escribiendo a pesquisa@anmat.gob.ar.

ANMAT explicó cómo es el protocolo para productos falsos.

Además, el organismo suele detallar en el anexo de sus resoluciones oficiales las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas .

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde" , sumaron.