Si tenés más de 40 años, prestá atención: existen ciertas reglas sobre la vigencia de la licencia de conducir que afectan directamente a millones de conductores en todo el país.

A partir de esa edad, el documento ya no dura lo mismo que antes, y renovarlo a tiempo no es una opción, es una obligación legal. Dependiendo de la jurisdicción en la que vivás, la validez se reduce a 5 o 6 años, lo que significa que, si no la actualizaste recientemente, podrías estar manejando con un documento vencido sin saberlo.

A esta edad el gobierno te acorta la vigencia de la licencia de conducir

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta los 40 años, la licencia de conducir en Argentina tiene una vigencia de hasta 10 años, según la jurisdicción. Pero cuando se cruza esa frontera etaria, el esquema cambia de manera sustancial y muy pocos conductores lo saben con certeza.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que, a partir de los 40 años, la validez se acorta progresivamente. Entre los 40 y los 49 años, la licencia dura 6 años en la mayoría de las provincias. Al llegar a los 50, ese plazo se reduce nuevamente: la vigencia pasa a ser de 5 años.

Y a partir de los 70 años, el período se acorta aún más, llegando en algunos distritos a renovaciones anuales o bianuales, con evaluaciones médicas y psicofísicas más exigentes.

Millones de conductores desconocen que, a partir de los 40 años, la licencia de conducir deja de tener la misma duración que en etapas anteriores. Gobierno de Buenos Aires

Qué pasa si no renovas tu licencia de conducir a tiempo

Manejar con la licencia de conducir vencida es una infracción de tránsito, y las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple multa. En Argentina, el Código de Tránsito clasifica esta falta como una infracción grave, con penalidades que varían según la jurisdicción pero que en todos los casos implican consecuencias concretas.

En primer lugar, el conductor puede recibir una multa económica que, dependiendo de la provincia, puede oscilar entre los $50.000 y más de $200.000 pesos. Pero eso no es todo: las fuerzas de seguridad están habilitadas para retener el vehículo hasta que el conductor regularice su situación documental, lo que puede derivar en gastos adicionales de depósito y gestión.

En caso de accidente de tránsito, las consecuencias se agravan notablemente. Circular con licencia de conducir vencida puede ser considerado como negligencia comprobable, lo que afecta directamente la cobertura del seguro: muchas compañías incluyen cláusulas que los eximen de responsabilidad civil si el conductor no contaba con habilitación vigente al momento del siniestro.

Para evitar todo esto, el primer paso es simple: revisá la fecha de vencimiento impresa en tu licencia de conducir y, si ya tenés 40 años o más, verificá cuál es el plazo que aplica en tu municipio .

Los trámites de renovación pueden iniciarse con anticipación y, en muchos casos, ya se ofrecen turnos en línea que reducen significativamente los tiempos de espera.