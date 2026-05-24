Los fabricantes de chocolates a nivel mundial debieron repensar sus estrategias después de que en 2024 el cacao alcance precios récord debido a problemas climáticos y enfermedades en los cultivos de África occidental.

Varias empresas decidieron agregar más obleas, frutos secos, rellenos, en incluso lanzaron productos con menos cacao que técnicamente ya no eran chocolate al 100%.

Ahora, tras una brusca caída de casi el 70% en estos precios, empresas como Hershey buscan volver a sus recetas originales.

Tras una brusca caída de casi el 70% en estos precios, empresas como Hershey buscan volver a sus recetas originales. Fuente: Shutterstock

Vuelven a vender “chocolate real” en Estados Unidos: ¿Qué marcas volverán a usar más cacao?

La empresa The Hershey Company ya confirmó cambios en su receta, afirmando que volverá a aumentar el contenido de cacao en varios de sus productos que habían sido reformulados durante el periodo de crisis.

A partir de 2027, todos los productos de esta compañía volverían a sus recetas originales, que habrían sido sustituidas anteriormente por más rellenos, grasas vegetales, obleas y otros ingredientes más económicos. Alguno de estos dejaron de poder etiquetarse legalmente como “Milk Chocolate” para venderse como “Chocolate Candy”.

Otras empresas aún no confirmaron cambios , pero especialistas esperan que tomen el mismo camino.

¿Por qué cae el precio del cacao?

Esta caída se da después de la crisis del 2024, año en el que el cacao superó los 12,000 dólares por tonelada debido a problemas climáticos y enfermedades en África occidental. Entre las principales razones por esta baja de casi el 70% se incluyen:

Menor demanda global de chocolate

Consumidores comprando menos por inflación

Empresas reduciendo su uso de cacao

Aparición de alternativas sin cacao

Caída en las ventas de productos premium

Esto se debe a que durante esta crisis, la respuesta de la mayoría de las empresas fue achicar barras, aumentar precios y usar menos cacao para reducir los costos.

Las expectativas de esta decisión: ¿aumenta el consumo mundial de cacao?

Analistas y empresas esperan que esto provoque una recuperación gradual del consumo mundial de cacao durante la segunda mitad del 2026. Esto porque más productos volverían a tener cacao real, los precios podrían disminuir y el consumo y demanda de cacao aumentaría nuevamente.

Se estima que la recuperación de este mercado podría tardar aproximadamente 2,5 años para volver a los niveles previos al 2023. Esto se debe a que creció la cantidad de oferta de chocolates alternativos, por lo que hubo cambios en los hábitos de consumo.