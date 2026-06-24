Durante los días más fríos del año, muchos conductores se enfrentan al mismo inconveniente al subir al auto: los vidrios completamente empañados.

Esta situación no solo resulta molesta, sino que también puede comprometer la seguridad al reducir considerablemente la visibilidad.

Aunque la reacción más común suele ser dirigir aire caliente hacia el parabrisas, especialistas en climatización automotriz aseguran que la clave para resolver el problema rápidamente no es solo aumentar la temperatura, sino eliminar la humedad acumulada dentro del habitáculo.

¿Cuál es el método más efectivo para desempañar los vidrios del auto?

El empañamiento se produce cuando el aire cálido y húmedo del interior entra en contacto con una superficie fría, como el parabrisas o las ventanillas. Para revertir este fenómeno, es necesario reducir la cantidad de humedad presente en el vehículo.

Para lograrlo, se recomienda seguir una combinación específica de ajustes:

1. Encender la calefacción al máximo

El aire caliente puede retener una mayor cantidad de humedad que el aire frío. Por eso, aumentar la temperatura ayuda a iniciar el proceso de eliminación de la condensación.

2. Activar el aire acondicionado

Aunque parezca contradictorio durante el invierno, este paso es fundamental. El sistema de aire acondicionado actúa como un deshumidificador, retirando parte de la humedad del aire antes de que llegue a los cristales.

3. Desactivar la recirculación de aire

Muchos vehículos cuentan con una función que reutiliza el aire del interior. Cuando los vidrios están empañados, lo ideal es desactivar esa opción para permitir el ingreso de aire fresco desde el exterior y evitar que la humedad siga circulando dentro del habitáculo.

4. Abrir ligeramente las ventanillas

Bajar unos centímetros los vidrios durante un breve período facilita la salida del aire húmedo acumulado y acelera el proceso de desempañado.

El truco de la espuma de afeitar para evitar que el vidrio se empañe

Además de las soluciones inmediatas, existe un método casero que muchas personas utilizan como medida preventiva.

Consiste en aplicar una fina capa de espuma de afeitar tradicional sobre la cara interna del parabrisas. Luego, se debe extender uniformemente con un papel o paño limpio y retirar completamente el excedente hasta que el cristal quede transparente.

¿Por qué funciona este método?

La espuma de afeitar contiene compuestos similares a los presentes en algunos jabones. Estos ingredientes generan una película prácticamente invisible que dificulta la formación de pequeñas gotas de agua sobre la superficie del vidrio.

Al reducir la condensación, el parabrisas permanece despejado durante más tiempo y disminuyen las probabilidades de que vuelva a empañarse rápidamente.