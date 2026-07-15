Confirmado | Un estudio reveló los cinco hábitos que mejoran la memoria y reducen el riesgo de deterioro cognitivo.

Un estudio realizado en 11 países de América Latina concluyó que una intervención multidominio basada en cinco hábitos cotidianos logró mejoras cognitivas un 55% superiores a las obtenidas con recomendaciones generales de salud en adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo.

La investigación, denominada LatAm-FINGERS y publicada en The Lancet, es el primer ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de la región enfocado en la prevención del deterioro cognitivo. Sus resultados serán presentados en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer 2026 (AAIC 2026), que se celebra en Londres.

Los cinco hábitos que demostraron beneficios para la memoria y la salud cognitiva

Actividad física

El estudio incluyó un programa estructurado de actividad física como uno de los pilares de la intervención multidominio aplicada durante dos años.

Alimentación saludable

La investigación incorporó una alimentación saludable como parte de la estrategia combinada para favorecer la función cognitiva.

Control cardiovascular

El protocolo contempló el control de los factores cardiovasculares, considerado uno de los componentes esenciales de la intervención.

Entrenamiento cognitivo

Los participantes realizaron entrenamiento cognitivo dentro de un programa científico diseñado para estimular las capacidades mentales.

Socialización

La socialización formó parte de los cinco factores modificables del estilo de vida evaluados por los investigadores, junto con el resto de los hábitos.

Un estudio reveló los cinco hábitos que mejoran la memoria y reducen el riesgo de deterioro cognitivo. (Fuente: Shutterstock).

Un estudio latinoamericano muestra mejoras del 55% en la cognición

Durante dos años, LatAm-FINGERS evaluó una intervención multidominio basada en actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización. A diferencia de una recomendación general de bienestar, el programa consistió en un protocolo científico “ estructurado, sostenido en el tiempo y adaptado culturalmente a la realidad latinoamericana ”.

El estudio incluyó a 1065 participantes de entre 60 y 77 años de centros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El 82,3% de los participantes completó los dos años de seguimiento.

Según el comunicado, los resultados muestran que, en adultos mayores en riesgo de demencia, el grupo que recibió la intervención multidominio estructurada “ obtuvo mejoras cognitivas un 55% superiores a las del grupo que recibió una intervención flexible basada en consejos regulares de salud ”.

Estas mejoras se observaron “tanto en la cognición global como en dominios específicos del rendimiento cognitivo, incluyendo la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas”, según se indicó.

Un estudio revela los cinco hábitos que mejoran la memoria y reducen el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. (Fuente: Shutterstock).

Qué significa este hallazgo y cuáles son los próximos pasos

El estudio concluyó que actuar “de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia”, según el comunicado.

La investigadora principal de LatAm-FINGERS y jefa de Neuropsicología del instituto argentino FLENI, Lucía Crivelli, afirmó que “LatAm-FINGERS demuestra que la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región”.

“Hoy sabemos que la prevención no puede pensarse como una recomendación aislada, sino como una intervención integral, estructurada y sostenida en el tiempo. Lo relevante es la combinación de actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización, implementada de manera adaptada a nuestras comunidades”, declaró.

Los investigadores destacaron que el valor diferencial del estudio es aportar evidencia aleatorizada, multicéntrica y de gran escala generada en América Latina, demostrando que una intervención eficaz puede implementarse en países con realidades sociales, educativas, sanitarias y económicas diversas.

Asimismo, subrayaron que “el hallazgo no implica que la demencia pueda prevenirse de manera absoluta ni que exista una garantía individual de protección, sino que aporta evidencia robusta de que actuar de forma combinada y sostenida sobre factores modificables puede contribuir a estrategias de prevención y reducción del riesgo”.

LatAm-FINGERS forma parte de una línea internacional de investigaciones iniciada en Finlandia sobre intervenciones multidominio para reducir el deterioro cognitivo. Según el comunicado, el estudio latinoamericano continuará con un seguimiento de cuatro años para evaluar el impacto de la intervención a largo plazo.