Los azulejos son una parte fundamental de la cocina por su estética y facilidad para colocarlos. Sin embargo, las juntas entre cuadrado y cuadrado pueden generar grandes dolores de cabeza porque suelen ser partes en donde se acumula grasa, hongos y moho.

Las manchas no solo afectan la estética del hogar, sino que también pueden convertirse en un peligro para la familia por la proliferación de bacterias y microorganismos en el aire.

Cada vez son más los hogares que eligen utilizar soluciones naturales como las de vinagre o bicarbonato para reemplazar la lavandina, ya que son mucho más efectivas y amigables con la piel y el medioambiente.

La mezcla casera para limpiar los azulejos de la cocina y el baño

Este truco casero es sumamente fácil de preparar y es más eficiente que los productos químicos tradicionales. Uno de sus principales beneficios es que no deja el típico olor a lavandina y es amigable con la piel. Solo se necesitarán los siguientes ingredientes:

Fuente: shutterstock

Bicarbonato de sodio : actúa como abrasivo suave que elimina la suciedad sin dañar las juntas. Su naturaleza alcalina neutraliza ácidos y disuelve la grasa con facilidad.

Agua oxigenada : actúa como desinfectante y oxidante. El peróxido de hidrógeno libera oxígeno en burbujas al contacto con manchas orgánicas, facilitando su descomposición. También combate bacterias, moho y hongos acumulados en las áreas.

Jabón líquido para platos: tiene funciones tensioactivas que reducen la tensión superficial del agua, permitiendo que los agentes penetren más eficazmente. Al combinarse con el bicarbonato y el agua oxigenada, mejora la capacidad limpiadora y desinfectante.

Fuente: Freepik

Cómo utilizar la mezcla paso por paso

En primer lugar, debemos hacer la preparación:

Mezclar 100 gramos de bicarbonato de sodio con 50 mililitros de agua oxigenada al 3% Remover hasta obtener una pasta homogénea Añadir media cucharada de jabón líquido para platos y remover nuevamente

Aplicación:

Aplicar la pasta sobre la junta con un cepillo Dejar actuar por 10 a 15 minutos Frotar con fuerza el cepillo otra vez Enjuagar con un trapo húmedo y secar con un pañol limpio

Otros usos del agua oxigenada en el hogar

El agua oxigenada es el nombre comercial del peróxido de hidrógeno (H 2 O 2 ), un compuesto químico conocido por ser un agente oxidante que le permite liberar oxígeno al entrar en contacto con otras sustancias.

Esta característica explica su potente acción desinfectante y blanqueadora tanto para su uso doméstico o medicinal. Dentro de sus otros usos conocidos se encuentran: