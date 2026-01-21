Las cucarachas en el hogar vuelven a convertirse en una verdadera pesadilla durante los meses de calor. Con temperaturas cada vez más altas y mayor humedad, estos insectos aparecen con más frecuencia en cocinas, baños y ambientes cerrados, generando rechazo, incomodidad y preocupación por la salud.

Chicas o grandes, algunas incluso voladoras, las cucarachas se reproducen a gran velocidad y logran sobrevivir pese al uso de aerosoles y venenos tradicionales. Según especialistas en control de plagas urbanas, el error más común es atacar solo a los ejemplares visibles, cuando en realidad puede haber miles ocultos en grietas, cañerías y alacenas.

¿Cuál es el truco definitivo para eliminar las cucarachas del hogar?

Según la Escuela Argentina en Manejo Integrado de Plagas Urbanas (EMIPUA), el método más eficaz hoy para eliminar cucarachas de forma masiva es el uso de cebos en gel insecticida . A diferencia de los aerosoles, este sistema actúa sobre toda la colonia y no solo sobre los insectos visibles.

El truco consiste en aplicar pequeñas dosis del gel en puntos estratégicos como detrás de electrodomésticos, bajo la pileta o cerca de zócalos. Las cucarachas ingieren el producto y, gracias a su acción retardada, regresan al nido, donde contaminan al resto de la colonia, generando un efecto dominó que puede eliminar miles de ejemplares en pocos días.

Este truco es ideal porque no ataca a una sola cucaracha, sino a todo el nido.

Un detalle clave es no combinar cebos en gel con insecticidas en aerosol en los mismos sectores. El aerosol puede matar a la cucaracha antes de que vuelva al nido, anulando el efecto colectivo que hace realmente efectivo este método.

Otros productos como trampas adhesivas o insecticidas líquidos pueden servir como complemento o monitoreo, pero no ofrecen una solución definitiva. Los llamados “foggers” o bombas reducen la población de manera rápida, aunque no eliminan los focos ocultos.

¿Cuáles son los beneficios de este método para eliminar cucarachas?

El principal beneficio del cebo en gel es su alta eficacia a largo plazo, ya que actúa directamente sobre la reproducción y el núcleo de la plaga. Además, también tiene otas ventajas como las siguientes:

lleva poca cantidad de producto,

no deja olores fuertes,

resulta más seguro cuando se usa correctamente en hogares con niños y mascotas.

Los especialistas coinciden en que la clave está en la constancia, la correcta aplicación y la prevención. Y advierten que, si la infestación es recurrente o muy avanzada, lo más recomendable es recurrir a un servicio profesional. Con el método adecuado, vivir libre de cucarachas todo el año es posible sin gastar de más.

Es importante no combinar este truco con el aerosol.

Más allá del rechazo que generan, los expertos advierten que tener cucarachas en casa no es solo un problema estético. Estos insectos pueden transportar bacterias, virus y parásitos que contaminan alimentos y superficies, además de liberar alérgenos que agravan cuadros de asma y rinitis, especialmente en niños.

Antes de pensar en erradicarlas, los especialistas recomiendan revisar la vivienda y reforzar la prevención como sellar grietas, colocar mallas en rejillas, mantener la higiene y evitar restos de comida y agua accesible. Sin embargo, cuando la infestación ya está instalada, estas medidas suelen no ser suficientes.