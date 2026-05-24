Ni ácido ni lavanda: la mejor forma de eliminar las cucarachas de la cocina y el baño. Fuente: Shutterstock.

El Gobierno inaugura una megaterminal: el aeropuerto estratégico de América latina que se prepara para convertirse en el gran hub de la región

En los hogares, las cucarachas continúan siendo una de las plagas más complejas de erradicar . Ni las preparaciones caseras a base de lavanda, ni las soluciones con ácido han conseguido eliminar su presencia por completo. Sin embargo, se ha identificado un método más eficiente y sostenible para combatir su proliferación en la cocina y el baño.

Este enfoque resulta ser más eficaz en comparación con las alternativas tradicionales, ofreciendo una solución de larga duración que podría facilitar la convivencia en el hogar, evitando así la recurrencia de esta problemática que afecta a tantos colombianos. Este avance destaca la importancia de adoptar estrategias optimizadas en la lucha contra las plagas.

Implementación de métodos sostenibles para el control de plagas.

Estudio de soluciones naturales y químicas.

¿Cómo erradicar para siempre las cucarachas de tu cocina?

La cocina se presenta como el espacio más propenso para la presencia de cucarachas , ya que hallan en él alimento, humedad y refugios. Con el fin de erradicarlas de manera eficiente, los profesionales en control de plagas sugieren la utilización de geles insecticidas profesionales, preparados específicamente para afectar el sistema digestivo de estos insectos.

Adicionalmente, es recomendable complementar este tratamiento con un riguroso hábito de limpieza: mantener el área de la cocina libre de restos de alimentos, asegurar el cerrado adecuado de los recipientes y evitar la acumulación de platos sucios durante la noche.

El producto en cuestión se aplica en pequeñas cantidades en áreas tales como grietas, zócalos, debajo del lavaplatos y en zonas oscuras donde frecuentemente se mueven. A diferencia de los aerosoles o líquidos convencionales, el gel presenta un efecto duradero, ya que las cucarachas que lo ingieren transmiten el veneno a otras, acelerando así la eliminación de la colonia.

Cucarachas: el método efectivo para erradicarlas de la cocina y el baño en Colombia Fuente: Shutterstock.

Elimina cucarachas del baño: guía rápida y efectiva

La presencia de humedad constante en los baños los convierte en un foco principal de estas plagas, junto con la existencia de tuberías por donde puedan ingresar. En este contexto, la implementación de trampas adhesivas y cebos en gel demuestra ser sumamente efectiva.

La colocación de estos dispositivos cerca del inodoro, detrás del lavamanos o en las esquinas húmedas facilita la detección de su presencia y contribuye a disminuir la población de manera ágil. Para optimizar el control, resulta esencial sellar grietas, revisar sifones y aplicar silicona en las uniones de las baldosas, con el objetivo de evitar los puntos de ingreso.

En situaciones de humedad excesiva, se sugiere emplear un deshumidificador casero, por ejemplo, mediante la colocación de recipientes con sal gruesa o carbón activado, lo que contribuye a disminuir un ambiente propicio para estos insectos.

Cucarachas en el baño: causas y soluciones

Otro factor fundamental es la acumulación de cabellos, residuos de jabón o restos de humedad en los desagües, que actúan como fuente de alimento. Por lo tanto, además del control químico, la prevención es crucial: limpiar los sifones de manera periódica, mantener ventilado el baño y aplicar rejillas metálicas en las salidas de agua.

Las cucarachas en el baño no solo aparecen debido a la humedad: comúnmente ingresan desde las tuberías de desagüe, a través de grietas en las paredes o incluso desde el sistema de alcantarillado. Estos insectos buscan agua y refugio en espacios poco iluminados, lo que convierte al baño en un lugar propicio para su proliferación.

Con estas medidas, es factible reducir y eliminar la plaga sin recurrir a métodos caseros ineficaces como la lavanda o el uso de ácidos, que solo logran desplazar a las cucarachas en lugar de erradicarlas.