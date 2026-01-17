Con la llegada del verano, el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más utilizados en las casas argentinas. Sin embargo, existen otros que gastan menos energía y cuidan al medioambiente.

Este dispositivo de ventilación de origen francés, conocido como Caeli Energie, puede enfriar más mientras se ahorra y se cuida al planeta.

¿Cómo funciona el enfriador que reemplaza al aire acondicionado?

A diferencia de los sistemas convencionales, este electrodoméstico utiliza el enfriamiento adiabático, un proceso que imita la frescura natural de la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire.

El sistema aprovecha la capacidad del agua para absorber el calor al evaporarse y crear un ambiente fresco. Cuanto más calor hace en el exterior, más eficiente se vuelve el enfriamiento.

Este nuevo sistema no requiere de gases refrigerantes, por lo que es una opción ecológica y segura para las familias. Tampoco necesita una unidad externa.

Caeli Energie es una marca fundad en 2020.

¿Cuáles son los beneficios del enfriador francés?

Este nuevo electrodoméstico está pensado para reducir los gastos de uso y beneficiar al medio ambiente. Algunos de los beneficios de usar este enfriador son:

Reduce el consumo de energía hasta cinco veces en comparación con los aires acondicionados tradicionales, lo que se traduce en un ahorro significativo de electricidad.

Disminuye las emisiones de carbono hasta en un 80% y contribuye a la protección del medio ambiente.

Está fabricado con materiales reciclables y con una forma ovalada moderna. Por lo tanto, este electrodoméstico se adapta a cualquier espacio.

Ofrece tres modos de uso para que se pueda personalizar la climatización del hogar según las necesidades y preferencias. Los tres modos son: Inteligente, Eco y Boost.

Puede climatizar espacios de 20 a 40 metros cuadrados.

Su funcionamiento silencioso permite disfrutar de un ambiente fresco y tranquilo.

A largo plazo, el Caeli Energie puede ahorrar más energía y reducir el costo de uso.

¿Cuánto sale el enfriador de Caeli Energie?

Este producto se puede conseguir por 2500 euros. Si bien su precio inicial puede ser superior al de un aire acondicionado tradicional, el ahorro energético a largo plazo compensa la inversión.

La empresa francesa Caeli Energie está enfocada en la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Este producto es una alternativa eficiente, ecológica y económica.