Adiós a las canas | Este tinte de Mercadona reconstruye el tono del cabello: otorga brillo y suavidad. Fuente: Shutterstock.

Las canas, el cambio de tono y la pérdida de intensidad del color son algunas de las razones más habituales para recurrir a una coloración. Mercadona en España cuenta con distintas alternativas para teñir el cabello según el resultado que se busque, desde cubrir las canas hasta recuperar el brillo y la intensidad entre aplicaciones.

Entre sus opciones se encuentra la coloración permanente, disponible con o sin amoniaco, además de tintes superaclarantes, coloración masculina y mascarillas con color. Uno de estos productos tiene un precio de 3,50 euros y está pensado para reavivar el tono del cabello, aportando nutrición, hidratación, acondicionamiento y luminosidad.

Tintes de Mercadona para cubrir las canas y cambiar el color

La coloración permanente con o sin amoniaco está indicada para cubrir las canas o modificar el color del cabello con un resultado duradero. Permite oscurecer entre dos y tres tonos el cabello natural o teñido y aclarar entre dos y tres tonos el cabello natural.

Sin embargo, un tinte permanente no aclara un cabello que ya está teñido. Para pasar de un tono oscuro a otro considerablemente más claro, es recomendable consultar con un profesional.

Los tintes superaclarantes, por su parte, permiten aclarar el cabello natural hasta cuatro tonos y están disponibles con y sin amoniaco. No están pensados para cubrir las canas ni para aclarar un cabello teñido previamente, por lo que es necesario comprobar el tono de partida antes de utilizarlos.

Este tinte de Mercadona reconstruye el tono del cabello: otorga brillo y suavidad. Mercadona

La mascarilla con color de 3,50 euros para recuperar la intensidad

Cuando el cabello teñido pierde intensidad con los lavados, no siempre es necesario volver a aplicar una coloración permanente. La mascarilla con color deposita pigmentos sobre la superficie del cabello, que desaparecen progresivamente con los lavados.

La Color Mask actúa entre tres y cinco minutos y está disponible en diferentes tonalidades. Su función es reavivar el tono apagado entre tinte y tinte, al tiempo que aporta nutrición, hidratación, acondicionamiento y luminosidad. La recomendación es escoger la tonalidad más próxima al color natural o teñido del cabello.

Este tinte de Mercadona reconstruye el tono del cabello: otorga brillo y suavidad. (Fuente: Shutterstock).

Cómo elegir el tono y aplicar correctamente el tinte

La numeración del envase permite identificar la profundidad del tono y sus reflejos. El primer número indica el grado de oscuridad o claridad: los números más bajos corresponden a tonos más oscuros, mientras que los números más altos representan colores más claros. Los tonos 9 y 10 corresponden a rubios muy claros.

Los números posteriores al punto indican los reflejos. Por ejemplo, en el tono 6.35, el 6 representa una base rubio oscuro, el 3 un reflejo dorado y el 5 un reflejo cobrizo. En la gama de coloración permanente, los reflejos se identifican de la siguiente manera:

1: ceniza.

2: perlado.

3: dorado.

4: cobrizo.

5: caoba.

6: rojo.

Cuando un número se repite, como en el tono 7.44, significa que el reflejo es más intenso. El número 0 también modifica el reflejo: colocado como primer número después del punto, lo suaviza, mientras que como segundo número lo intensifica.

Antes de aplicar cualquier tinte, es necesario leer las instrucciones del envase y realizar la prueba de alergia 48 horas antes de cada aplicación, incluso si ya se ha utilizado anteriormente el mismo producto. También se deben utilizar los guantes incluidos, proteger los hombros, evitar recipientes o utensilios de metal y respetar el tiempo de exposición indicado.

Además, deben pasar al menos 15 días entre aplicaciones. Si se ha realizado un tratamiento químico, como un alisado, también hay que esperar un mínimo de 15 días antes de teñirse. Los tintes no deben utilizarse en cejas ni pestañas.