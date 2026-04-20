La clásica campera puffer empieza a perder protagonismo en la temporada fría. En su lugar, una prenda más liviana, versátil y elegante gana terreno entre expertas en moda y promete convertirse en el ítem clave del otoño-invierno 2026. Las protagonistas ahora son las chaquetas livianas tipo quilted (acolchadas finas) y los abrigos de diseño minimalista. A diferencia de las tradicionales camperas puffer —voluminosas y deportivas—, esta nueva tendencia apuesta por líneas más limpias, menos relleno y un estilo mucho más sofisticado. Se trata de piezas que mantienen el abrigo necesario, pero sin sumar peso visual ni limitar combinaciones. En colores neutros como beige, negro, verde oliva o tonos tierra, se adaptan fácilmente tanto a looks urbanos como más formales. El cambio no es casual. La moda viene mostrando una fuerte inclinación hacia lo funcional, pero también hacia lo estético. Estas nuevas chaquetas logran ese equilibrio: Además, responden a una estética más pulida que se alinea con el auge del “lujo silencioso”, donde lo simple y bien confeccionado vale más que lo llamativo. Las expertas en moda ya marcan el camino. Estas son algunas formas de incorporarlas: El secreto está en su versatilidad: una misma prenda puede adaptarse a múltiples ocasiones sin perder estilo. Las puffer seguirán presentes, pero con menos protagonismo. Pasan a ser una opción más dentro del guardarropa, especialmente para días de frío extremo o looks deportivos. Sin embargo, todo indica que esta nueva generación de abrigos livianos marcará el pulso de la temporada.