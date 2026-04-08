Un truco casero comenzó a ganar popularidad para ayudar a cubrir las canas. Se trata del uso de agua de romero para disimularlas. A diferencia de las tinturas tradicionales, este método no modifica el color de forma inmediata, sino que actúa de manera progresiva y acompaña la salud capilar. El interés por este tipo de soluciones creció en los últimos años, especialmente entre quienes buscan evitar químicos o espaciar el uso de productos más invasivos. En ese contexto, según un artículo publicado por Clínica Capilar Holsttein el romero aparece como una alternativa simple, accesible y fácil de preparar en casa para mejorar la salud capilar. Aplicado de forma regular, puede ayudar a mejorar la apariencia del pelo, aportar brillo, e incluso mejorar la circulación del cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento del mismo. En el caso de las canas, su uso está asociado a: Si bien no reemplaza una tintura, muchas personas lo utilizan como complemento. El procedimiento es simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Solo hace falta romero y agua. Se recomienda usarlo varias veces por semana para notar resultados progresivos. Como ocurre con la mayoría de los trucos naturales, los efectos no son inmediatos ni iguales en todas las personas. El resultado depende del tipo de pelo, la frecuencia de uso y la constancia. Además, se debe tener en cuenta que: Además, el romero alivia la irritación capilar, y reduce el exceso de grasa. Por eso, incorporar este producto dentro de la rutina diaria, permitirá mantener un cabello más fuerte y un cuero cabelludo más saludable.