Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cubrir las canas sin recurrir a tintes químicos. En este contexto, la henna, un pigmento vegetal milenario, vuelve a ganar protagonismo como una opción eficaz para mejorar el aspecto del cabello, aportar color y devolverle vitalidad. En ese contexto, la influencer española Almu Carrion, conocida por compartir rutinas de cuidado capilar en redes sociales, recomienda este método a través de su cuenta de Instagram (@almucarrion). Según explica, la henna no solo tiñe, sino que también fortalece la fibra capilar y aporta un brillo “espectacular”, convirtiéndose en una alternativa cada vez más popular. El uso de henna ofrece múltiples ventajas frente a los tintes tradicionales. Al tratarse de un producto natural, no contiene químicos agresivos, lo que reduce el daño en el cabello. Entre sus principales beneficios se destacan: Carrion explica que el resultado dependerá de la base del cabello: en tonos claros, el pigmento se verá más intenso, mientras que en bases oscuras será más sutil. El proceso de aplicación es sencillo, pero requiere paciencia para lograr mejores resultados: La experiencia de Almu Carrion deja varias recomendaciones importantes para quienes quieran probar este método: Además, la influencer recomienda aplicar henna cada tres meses aproximadamente para mantener el color y potenciar sus efectos. Con el uso continuo, asegura, el cabello no solo gana en tonalidad, sino también en salud y brillo.