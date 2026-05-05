Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cubrir las canas sin recurrir a tintes químicos. En este contexto, la henna, un pigmento vegetal milenario, vuelve a ganar protagonismo como una opción eficaz para mejorar el aspecto del cabello, aportar color y devolverle vitalidad. La influencer española Almu Carrion, conocida por compartir rutinas de belleza en redes sociales, recomienda este método a través de su cuenta de Instagram (@almucarrion). Según explica, la henna no solo tiñe, sino que también fortalece la fibra capilar y aporta un brillo “espectacular”, convirtiéndose en una alternativa cada vez más popular. Según el sitio web especializado en salud, Healthline, la henna “reduce la aparición prematura de canas, ya que está cargada de taninos, un compuesto vegetal presente en los tés que contribuye a su intenso color”. Asimismo, han asegurado que “contiene vitamina E, que ayuda a suavizar el cabello”, y las hojas naturales de la planta son ricas tanto en proteínas como en antioxidantes, beneficiosas para la salud capilar. Por su parte, Khushboo Garodia, tricóloga certificada ha asegurado que este tinte “tiene propiedades antifúngicas, lo que la hace ideal para quienes tienen caspa y problemas relacionados con la caída del cabello, así como otros problemas microbianos”. El uso de henna ofrece múltiples ventajas frente a los tintes tradicionales. Al tratarse de un producto natural, no contiene químicos agresivos, lo que reduce el daño en el cabello. Entre sus principales características se destacan: Carrion explica que el resultado dependerá de la base del cabello: en tonos claros, el pigmento se verá más intenso, mientras que en bases oscuras será más sutil. El proceso de aplicación es sencillo, pero requiere paciencia para lograr mejores resultados: La experiencia de Almu Carrion deja varias recomendaciones importantes para quienes quieran probar este método: Además, la influencer recomienda aplicar henna cada tres meses aproximadamente para mantener el color y potenciar sus efectos. Con el uso continuo, asegura, el cabello no solo gana en tonalidad, sino también en salud y brillo.