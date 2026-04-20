Los tintes permanentes con amoníaco se posicionan como una de las soluciones más elegidas por quienes buscan resultados duraderos y un acabado profesional para cubrir las canas desde casa, de forma efectiva y sin perder brillo. Dentro de esta categoría, los tintes con amoníaco de la línea Deliplus, disponibles en Mercadona de España, destacan por su fórmula enriquecida con colágeno y aceites naturales. Este producto no solo promete una cobertura total de las canas, sino también un cabello nutrido, suave y con un color uniforme durante semanas. Los tintes con amoníaco actúan penetrando en las capas internas del cabello, lo que permite fijar el color de manera profunda. Este proceso asegura una coloración permanente, intensa y homogénea, ideal para quienes buscan resultados de larga duración. La fórmula de estos tintes combina colágeno con cinco aceites naturales (girasol, oliva virgen extra, germen de maíz, pepita de uva y rosa mosqueta) que ayudan a nutrir el cabello desde el interior. Como resultado, el pelo no solo adquiere un color vibrante, sino también mayor hidratación, brillo y suavidad. Además, garantiza una cobertura del 100% de las canas y ofrece una amplia variedad de tonos: negro, castaño, chocolate, rubio, platino, rojo y cobre, adaptándose a todos los estilos. Retoque de raíces (cabello ya teñido): Cabello natural o cambio de color: Este tinte permanente con amoníaco de la línea Deliplus se comercializa exclusivamente en Mercadona de España por un precio accesible de 3,90 euros por unidad. Puede adquirirse en cualquiera de sus tiendas físicas, donde suele encontrarse en la sección de cuidado capilar. Su bajo costo, combinado con resultados profesionales, lo convierte en una de las opciones más competitivas del mercado para cubrir canas y renovar el color del cabello desde casa.