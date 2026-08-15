En el año 2025, surgió una tendencia silenciosa que comenzó a afianzarse: las camas rebatibles, una opción que transforma significativamente el dormitorio —o el espacio que cumple esa función— sin sacrificar la comodidad.

La distinción frente a la cama convencional radica en que este sistema posibilita la liberación de metros cuadrados en cuestión de segundos, aspecto fundamental para quienes laboran desde sus hogares o residen en monoambientes donde cada rincón es valioso.

En los departamentos pequeños, cada decisión de diseño tiene el potencial de modificar drásticamente la vivencia de habitar el espacio.

Adiós a la cama tradicional: la nueva alternativa para dormir que ya es tendencia en todo el mundo (foto: archivo).

Una alternativa innovadora para ganar espacio sin mudarse de casa

El éxito de las camas rebatibles se atribuye en gran parte a la diversificada gama de diseños presentes en el mercado contemporáneo. Estos muebles pueden integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, formando un mueble multifuncional que se ajusta a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

Durante el día, las camas rebatibles pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, creando un espacio que puede utilizarse como living, oficina, estudio o área de entrenamiento.

Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte firme.

Beneficios clave detrás de esta tendencia en muebles

Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes: