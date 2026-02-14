Las zapatillas blancas simples han reinado durante años como el calzado comodín por excelencia, pero este invierno 2026 dicen adiós. Y es que H&M lanzó un nuevo calzado deportivo que está revolucionando el estilo urbano. Justamente, los diseños rompen con la sencillez del blanco, apuestan por diseños más llamativos y retro, y se posicionan como las más bonitas y versátiles de la temporada. H&M vuelve a estar en boca de todo el mundo con estas sneakers que combinan estilo retro con colores que prometen invadir las calles. Lejos de los diseños atemporales donde el blanco invade todo, la firma sueca presenta siluetas que marcan la diferencia sin renunciar a la comodidad diaria. Una silueta retro con líneas rectas y minimalistas, emulando piel de ante. Luce un bonito color amarillo pastel (más subido que el buttermilk yellow del año pasado), detalles bordados blancos en los laterales y zona del talón en marrón chocolate a contraste. Cómodas, atemporales y perfectas para looks primaverales. Un modelo más rudo con líneas deportivas, ideal como alternativa económica a siluetas tipo New Balance 530. Combina de maravilla con pantalones vaqueros y chaqueta tipo blazer oversize. Pinceladas sutiles de animal print en una silueta minimalista que recuerda a las zapatillas de Prada de principios de los 2000. Con acabado de pelo y detalles en negro para un toque sofisticado. Los tres modelos son perfectos para llevar con jeans y chaquetas de punto; las mujeres más elegantes ya están incorporando un par a su colección. Ya sea con vaqueros o incluso vestidos, estas sneakers se cuelan en el zapatero para renovar los looks invernales al instante.