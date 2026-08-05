Cambiar las sábanas es una tarea que, aunque necesaria, a menudo se posterga debido a la rutina diaria. Sin embargo, la frecuencia con la que se debe realizar este hábito de higiene no es tan sencilla como podría parecer.

Según expertos en limpieza, el intervalo ideal para cambiar las sábanas no es ni de 15 días ni un mes, como algunas personas piensan, sino que depende de varios factores relacionados con el estilo de vida, la salud de cada individuo y las condiciones del entorno. ¿Cuál es el período ideal?

¿Qué tan seguido se deben cambiar las sábanas?

La frecuencia ideal para cambiar las sábanas es una vez a la semana, aunque esto puede variar según factores personales y ambientales.

Si sudas mucho o tienes condiciones de piel como acné o dermatitis, es recomendable cambiarlas cada tres o cuatro días. Mientras que, en climas calurosos o húmedos, puede ser necesario hacerlo más a menudo, incluso cada cuatro o cinco días.

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Mantener este hábito contribuye a una mejor higiene, evita la acumulación de bacterias y ácaros, y mejora la calidad del sueño.

¿Cuánto tiempo duran las sábanas?

Las sábanas pueden durar entre dos y cinco años dependiendo del material, uso y cuidado:

Las sábanas de algodón de buena calidad suelen durar entre tres y cinco años .

de buena calidad suelen durar entre . Las sábanas de microfibra pueden durar de dos a tres años .

pueden durar de . Las sábanas de lino son más duraderas, con una vida útil de cuatro a siete años.

Para alargar su vida, es importantes lavarlas a baja temperatura, evitar el uso excesivo de blanqueadores y secarlas al aire. Las señales de desgaste, como agujeros o pérdida de suavidad, indican que es momento de reemplazarlas.

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¿Cuántas veces debo lavar mis sábanas?

Se recomienda lavar tus sábanas una vez a la semana para mantener una buena higiene. Sin embargo, si sudas mucho, tienes problemas de piel o compartes la cama con mascotas, es ideal lavarlas cada cuatro o cinco días.

En climas fríos o si no usas la cama todos los días, puedes alargar el tiempo entre lavados, pero no más de dos semanas.