El tradicional rollo de cocina se ha consolidado como un elemento esencial en la compra semanal, dado su papel fundamental en la limpieza del hogar. Sin embargo, El nuevo artículo se destaca por su naturaleza reutilizable y su respeto por el medioambiente. Este producto ha comenzado a ganar popularidad en el mercado actual. Los paños de tela se han convertido en un recurso esencial para la limpieza, dado que su capacidad de reutilización los hace sumamente económicos y accesibles. Desempeñan las mismas funciones que el rollo de cocina sin necesidad de reponerlo semanalmente. Sus versiones de microfibra o algodón presentan una mayor capacidad de absorción en comparación con el papel, lo que los convierte en opciones más eficientes. Numerosas marcas ofrecen un formato de rollo con velcro que preserva su forma clásica y todos sus beneficios. Aunque el costo inicial sea superior, a largo plazo se amortiza, ya que su durabilidad puede extenderse por años. Estos paños presentan una notable variedad de beneficios: