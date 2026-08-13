Álvaro Fernández, farmacéutico: “Hay que cambiar las sábanas una vez a la semana o cada diez días si o si para evitar infecciones”.

Cambiar las sábanas sobre las que se duerme no es solo una cuestión de limpieza o de tener la cama ordenada, sino una forma de cuidar el espacio de descanso y, con él, el propio sueño. Lo que se acumula en ellas noche tras noche puede afectar más a la salud de lo que parece.

Es completamente normal que, al dormir, el cuerpo desprenda sudor, células muertas, grasa y residuos que quedan adheridos a las telas. El calor y la humedad crean además un ambiente perfecto para que se acumulen microorganismos y ácaros, de modo que la cama puede dejar de ser ese lugar limpio y agradable que se necesita para descansar bien.

La importancia de cambiar las sábanas, según los expertos. Generado con IA.

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas, según el farmacéutico

La duda sobre la frecuencia ideal es una de las más habituales entre quienes buscan mejorar su descanso. Sobre ello se pronunció el farmacéutico Álvaro Fernández, experto en sueño, en el programa “Directo al Grano”, de La 1 (RTVE).

“Hay que cambiar las sábanas una vez a la semana, como mucho cada diez días”, sostuvo. El especialista añadió que, cuando no se dispone del tiempo necesario para lavarlas, un método alternativo eficaz es airearlas, ya sea sacudiéndolas o abriendo las ventanas. “Es fundamental, las cambies o no”, subrayó.

Las situaciones en donde se debe renovar el ambiente de la habitación con más frecuencia, Shutterstock

En qué casos conviene cambiarlas con más frecuencia

Fernández matizó que hay “matices importantes” que pueden alterar esa frecuencia. Entre ellos mencionó el estado de salud, dormir acompañado de animales o la ropa con la que se duerme.

“Si uno está enfermo es mejor cambiarla con más frecuencia. Si duermes con el gato o el perro, una semana es demasiado tiempo para mantener las mismas sábanas. Si duermes desnudo, también se recomienda cambiarlas más a menudo”, detalló. Son situaciones en las que la suciedad y los residuos se acumulan antes, por lo que el margen de los siete a diez días se reduce.

#Salud #Dermatología #SueñoSaludable #farmaceutico #farmaceuticofernandez #farmacia #farmacias #Ácaros #Alergias #SabíasQue #TikTokSalud ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 ¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas? 🛏️ Spoiler: si no lo haces con frecuencia… estás durmiendo en una granja de bacterias. 📆 Lo ideal es cambiar las sábanas una vez por semana. ¿Por qué? Porque mientras duermes, tu cuerpo suelta de todo: • Sudor 😅 • Células muertas 🧽 • Grasa corporal 🧴 • Pelo, restos de cremas, babas… ¡y hasta ácaros! 🐜 Y todo eso se va acumulando… 🔁 Si no cambias las sábanas con regularidad, estás creando el hábitat perfecto para: ✔️ Bacterias ✔️ Hongos ✔️ Ácaros del polvo ❌ ¿Consecuencias? • Piel irritada o con granitos • Empeoramiento de alergias • Picor de ojos o nariz • Problemas respiratorios (sobre todo si tienes asma) • Mal olor general que ni la lavanda lo salva 💡 Consejo: • Si sudas mucho, duermes con mascotas o duermes sin ropa → ¡mejor cambiarlas cada 3-4 días! • Las fundas de almohada, cada 3 días si tienes piel grasa o acné. Dormir bien también es dormir limpio. 🧼 Y no, ventilar no sustituye a lavar. 😉 #Higiene

Por qué dormir con las sábanas sucias afecta a la salud

El farmacéutico advirtió de los perjuicios de mantener siempre el mismo juego de sábanas. “En la cama quedan muchas células muertas y sudor, eso es un caldo de cultivo para que crezcan ácaros o bacterias que, si tenemos una lastimadura abierta, nos van a causar infección”, explicó.

Más allá del riesgo higiénico, Fernández remarcó que unas sábanas limpias son clave para dormir mejor. “Está demostrado que ayudan a conciliar el sueño”, cerró. Cuidar la ropa de cama, en definitiva, es una forma sencilla de cuidar tanto la higiene como la calidad del descanso.