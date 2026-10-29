Los canales oficiales de outlet ofrecen rebajas que alcanzan hasta el 70%.

Renovar el calzado suele representar un gasto significativo en el presupuesto , pero los outlet y liquidadoras digitales ofrecen una oportunidad clave para acceder a modelos de primeras marcas con rebajas que alcanzan hasta el 70%.

Con promociones que van desde clásicos urbanos hasta botines e indumentaria técnica, firmas como Adidas, Nike y Puma actualizaron sus listados con precios competitivos y facilidades de pago.

Adidas: liquidación con descuentos de hasta el 70% y precios desde $ 32.999

La marca de las tres tiras encabeza los descuentos con rebajas aplicadas tanto en su línea Originals de moda urbana como en la división Performance destinada al deporte. Entre los precios más destacados del catálogo oficial de outlet se encuentran opciones para niños y adultos:

Zapatillas Campus 00s Hombre Originals: uno de los modelos urbanos más buscados de la marca tiene un 50% de descuento, pasando de $179.999 a $89.999.

Zapatillas Forum2000 Originals: con una rebaja del 50%, su precio baja de $179.999 a $89.999.

Zapatillas Courtic Hombre Originals: este modelo de uso diario presenta un 40% de descuento, quedando en $101.999 frente a su precio original de $169.999.

Zapatillas Superstar Messi Performance: la edición especial vinculada al capitán argentino cuenta con un 30% de rebaja, comercializándose a $132.999 sobre su valor base de $189.999.

Botines F50 League Pasto sintético Niños: orientados al segmento infantil, cuentan con una rebaja del 70% que reduce su valor de $109.999 a $32.999.

Adidas encabeza los descuentos con rebajas aplicadas en Originals de moda urbana como en la división Performance.

Nike: ofertas relámpago con un 60% de descuento en modelos urbanos y deportivos

La marca del swoosh se sumó a las promociones de liquidación mediante sus eventos de ofertas especiales “Flash Days”, donde aplican un 60% de descuento directo en una amplia gama de calzado que abarca desde siluetas urbanas de moda hasta botines de alta competencia y líneas de básquet:

Nike Field General “Denim”: una de las alternativas urbanas más accesibles de la liquidadora presenta una rebaja del 60%, reduciendo su valor inicial de $189.999 a $76.000 .

Air Jordan MVP 92: este clásico de estilo básquet e inspiración urbana bajó de $329.999 a $132.000 gracias al 60% de bonificación.

Jordan Spizike Low: con la misma rebaja del 60%, esta silueta icónica pasó de un precio de lista de $ 399.999 a quedar en $160.000.

LeBron XXIII Elite “Good Intentions”: el calzado técnico diseñado para alto rendimiento en la cancha redujo su costo de $449.999 a $180.000 con el 60% aplicado.

Nike Tiempo Legend 10 Elite FG: para los practicantes de fútbol, la versión de gama alta de este botín técnico cuenta con un 60% de descuento, pasando de $479.999 a $192.000.

La marca del swoosh se sumó a las promociones de liquidación mediante sus eventos de ofertas especiales “Flash Days”. NIKE

Puma: precios de liquidación, promoción 3x2 y descuentos de hasta el 56%

La firma alemana desplegó una propuesta agresiva en su sección Outlet, combinando rebajas directas de hasta el 56% en calzado de moda y deportivo con la promoción acumulable de 3x2 en el carrito de compras:

Botines de fútbol FUTURE 8 MATCH FG/AG juveniles: la opción técnica pensada para chicos y jóvenes presenta un 50% de descuento, pasando de $114.999 a $57.500.

Zapatillas Suede XL: una de las siluetas urbanas insignia de la marca lidera las rebajas con un 56% de descuento, quedando en $79.999 sobre su precio lista original de $179.999.

Zapatillas de running Velocity NITRO™ 3 para mujer: diseñadas para entrenamiento y carrera, cuentan con un 50% de bonificación que reduce su valor de $174.999 a $87.500.

Zapatillas para hombre evoSPEED Distance 11 Track and Field: enfocadas en atletismo de pista, este calzado técnico disminuyó su precio de $199.999 a $100.000 con el 50% de descuento.

Zapatillas Veritana Energy: una alternativa urbana de diseño retro-futurista que bajó de $239.999 a $120.000 tras aplicarse un 50% de rebaja en la tienda oficial.