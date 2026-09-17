Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros.

Lidl ha incorporado a su catálogo online de España unas nuevas zapatillas deportivas para mujer que evocan el estilo de las populares Skechers y destacan por su comodidad para el uso diario. El modelo de la marca Esmara se presenta como una alternativa económica para quienes buscan un calzado ligero y funcional sin realizar un gran desembolso.

Con un precio rebajado, estas deportivas apuestan por materiales transpirables, una plantilla con Memory-Foam y una suela flexible que favorece el confort durante largas jornadas.

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. ChatGPT

Zapatillas Lidl similares a Skechers: características y razones para elegirlas

Las deportivas para mujer de Esmara han sido concebidas para proporcionar comodidad en el uso diario. Presentan una parte superior de malla transpirable que favorece la ventilación del pie, mientras que el forro textil brinda una agradable sensación durante la totalidad del día.

Adicionalmente, disponen de una plantilla extraíble de Memory-Foam, capaz de adaptarse a la forma del pie para optimizar la pisada, una lengüeta con amortiguación que incrementa el confort y una práctica trabilla en la parte posterior que facilita el calzado y descalzado del calzado.

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. Lidl

Plantilla viscoelástica Memory Foam para confort superior

Plantilla extraíble que se ajusta a la morfología del pie.

Incremento de la sensación de comodidad en el uso cotidiano.

Fabricada en EVA.

Diseñada para ofrecer flexibilidad y ligereza al caminar.

Amortiguación en la lengüeta.

Trabilla trasera para facilitar la colocación.

Cierre mediante cordones.

Parte superior: textil.

Forro y plantilla: textil.

Suela: otro material con base de EVA.

Precio y cómo comprar las Zapatillas tipo Skechers en Lidl

El producto se encuentra disponible online a través de la tienda de Lidl, donde es posible consultar la disponibilidad, seleccionar la talla y completar la compra desde la web del supermercado.

Las deportivas para mujer de Esmara tienen un precio habitual de 7,99 euros, aunque actualmente pueden adquirirse con un 12% de descuento, por lo que su coste final es de 6,99 euros.