Hasta 50% de descuento en vestidos, túnicas y pantalones de mujer.

Octubre suele ser un mes de cambios en el hogar y en el guardarropa. Con la llegada de temperaturas más altas, algunas compras comienzan a ganar lugar en el presupuesto, desde ropa más liviana hasta calzado y artículos para actividades al aire libre.

En ese contexto, las promociones pueden convertirse en una alternativa para anticipar determinadas compras y aprovechar precios más convenientes. La clave está en identificar qué productos realmente hacen falta y comparar las opciones disponibles antes de elegir.

Durante estos días, COTO cuenta con una serie de descuentos en productos seleccionados de diferentes categorías. Las propuestas incluyen artículos para el hogar, indumentaria, accesorios, calzado y productos vinculados con el deporte.

Descuentos en ropa, calzado y accesorios

La promoción tiene vigencia del viernes 16 al jueves 22 de octubre. Entre las opciones disponibles aparecen hasta 50% de descuento en vestidos, túnicas y pantalones de mujer, además de 40% de descuento en remeras y musculosas, con tres cuotas sin interés en ambos casos.

Los accesorios también forman parte de la propuesta. Hay 40% de descuento en carteras, bolsos y billeteras en un pago, mientras que determinados zapatos y zapatillas cuentan con una reducción del 40% bajo la misma modalidad.

Hay 40% de descuento en carteras, bolsos y billeteras en un pago. Decathlon/ ChatGPT

Para quienes buscan opciones más acordes a los meses de calor, también se incluyen zuecos y sandalias seleccionadas con 30% de descuento en un pago. La variedad permite concentrar distintas necesidades de la temporada en una misma compra.

Opciones para el hogar y el tiempo libre

La propuesta alcanza además a otras categorías. En electrodomésticos seleccionados se puede acceder a descuentos de hasta 40% en un pago, utilizando efectivo, débito o crédito, según las condiciones de cada producto.

El deporte también aparece entre las categorías contempladas, con hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. Puede ser una alternativa para quienes aprovechan la primavera para retomar actividades al aire libre o renovar parte de su equipamiento.

Con vigencia hasta el 22 de octubre, la promoción reúne descuentos en categorías diferentes. Antes de comprar, resulta conveniente revisar las condiciones específicas de cada producto, ya que los porcentajes, medios de pago y cuotas pueden variar según el artículo seleccionado.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.