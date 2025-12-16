China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en El Salvador, una obra de gran escala que busca superar a referentes históricos como el Maracaná y el Estadio Azteca. El proyecto avanza en Antiguo Cuscatlán y forma parte de una cooperación internacional en infraestructura deportiva.

El nuevo Estadio Nacional se levanta en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y es presentado por las autoridades como una apuesta para atraer eventos internacionales y fortalecer el fútbol regional.

¿Qué proyecto impulsa China con este megaestadio de fútbol en América Latina?

El megaestadio de fútbol que China construye en América Latina forma parte de un acuerdo bilateral iniciado tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. El objetivo oficial es dejar una infraestructura deportiva de largo plazo.

Desde el Gobierno salvadoreño señalan que el proyecto apunta a estándares internacionales y a un uso multipropósito, con impacto deportivo y urbano en la zona donde se construye.

El objetivo oficial es dejar una infraestructura deportiva de largo plazo. Foto: Archivo

¿Por qué este estadio supera al Maracaná y al Azteca?

Según información oficial, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador supera al Maracaná y al Azteca por su escala, su concepción moderna y el nivel de inversión comprometido , en el marco de un proyecto pensado desde su origen para estándares internacionales.

Los factores que marcan la diferencia

Capacidad proyectada superior, con opción de ampliación.

Diseño arquitectónico contemporáneo y planificación integral.

Infraestructura inclusiva con accesibilidad universal.

Zonas VIP, espacios para prensa y servicios médicos.

Complejo multipropósito para eventos deportivos y masivos.