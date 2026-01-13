Hallazgo del siglo | Descubren en medio de la cordillera de los Andes la respuesta definitiva a la creación de la vida en la Tierra. (Fuente: archivo).

En uno de los descubrimientos más recientes y fascinantes, un equipo de científicos ha identificado indicios que podrían arrojar luz sobre los procesos iniciales que dieron lugar a la vida en la Tierra. La investigación se centra en las formaciones geológicas de los Andes, donde las condiciones extremas habrían favorecido la creación de moléculas orgánicas que podrían haber sido fundamentales para el desarrollo de la vida hace miles de millones de años.

Este hallazgo no solo proporciona información valiosa sobre el origen de la vida, sino que también abre nuevas vías de investigación en el campo de la astrobiología. Comprender cómo se formaron estas moléculas en un entorno tan hostil podría ofrecer pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas con condiciones similares.

La teoría hidrotermal y su conexión con los Andes

Una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la vida es la teoría hidrotermal, que postula que la vida surgió en las profundidades de los océanos alrededor de chimeneas hidrotermales. Según esta hipótesis, los respiraderos submarinos habrían liberado moléculas cargadas de hidrógeno, fundamentales para las primeras reacciones químicas que condujeron a la vida.

Sin embargo, el hallazgo de formaciones similares en los Andes sugiere que este proceso podría haber ocurrido también en entornos geotérmicos de alta montaña.

Los Andes, con su intensa actividad geotérmica, ofrecen un laboratorio natural para estudiar cómo estos procesos químicos podrían haberse desarrollado en condiciones extremas. El descubrimiento ha abierto nuevas puertas para la investigación y algunos científicos ya están sugiriendo que estos hallazgos podrían desafiar teorías más tradicionales sobre el origen de la vida.

Revelan en medio de la cordillera de los Andes la respuesta definitiva a la creación de la vida en la Tierra. (Imagen: archivo)

¿Cómo un descubrimiento en los Andes puede transformar nuestra comprensión de la evolución?

Este tipo de formaciones rocosas podría haber protegido a las primeras moléculas orgánicas de las condiciones adversas, lo que les habría permitido evolucionar y dar lugar a las primeras formas de vida.

Los científicos creen que estudiar estos antiguos sistemas geotérmicos en los Andes puede ofrecer pistas esenciales para desentrañar uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Este descubrimiento en los Andes podría ofrecer la clave para entender cómo las primeras moléculas orgánicas sobrevivieron y evolucionaron.

Al igual que en las teorías sobre la evolución química, en las que los aminoácidos y otros compuestos orgánicos habrían surgido a partir de reacciones inducidas por la radiación solar y las altas temperaturas, los hallazgos sugieren que las formaciones en las profundidades de los Andes habrían sido propicias para el surgimiento de estas moléculas fundamentales.

Avances en investigación y retos futuros

A pesar de los emocionantes avances, este descubrimiento aún plantea muchos desafíos. Los investigadores deberán continuar explorando estas formaciones en los Andes y compararlas con otros sitios geotérmicos en el mundo. El objetivo es determinar si estos procesos son únicos de esta región o si podrían haber ocurrido en otros entornos similares.

Este hallazgo también reabre el debate sobre el papel de los entornos extremos en el surgimiento de la vida. Los Andes, con sus características geológicas únicas, ofrecen un entorno ideal para profundizar en estas investigaciones, que podrían cambiar por completo nuestra comprensión sobre el origen de la vida en la Tierra.