La provincia de Buenos Aires sumará un nuevo shopping de gran escala que promete cambiar la dinámica de consumo en la región de La Plata.

El proyecto, bautizado como Distrito Diagonal y llevado adelante por el Grupo IRSA, tiene su inauguración proyectada para mediados de 2027. La iniciativa apunta a consolidarse como un polo de atracción que combine compras, gastronomía y esparcimiento para toda la zona sur del conurbano.

El complejo dispondrá de un Área Bruta Locativa superior a los 22.000 metros cuadrados, estructurada en dos niveles donde funcionarán alrededor de 100 locales.

Si bien la desarrolladora mantiene en reserva el listado oficial de marcas que desembarcarán en el lugar, la estrategia comercial contempla una integración entre firmas de primera línea y operadores locales para diversificar la oferta.

Para traccionar al público familiar, el entretenimiento jugará un rol central dentro del masterplan. Distrito Diagonal incluirá un complejo de cines equipado con siete salas y un parque de diversiones cubierto que ocupará 1.800 metros cuadrados.

Esta propuesta recreativa estará acompañada por un patio gastronómico con más de 15 alternativas, orientadas a cubrir las demandas de distintos perfiles de consumidores.

En línea con las tendencias de la industria del retail de los últimos años, el diseño arquitectónico prioriza el vínculo con el exterior. El predio destinará cerca de 8.000 metros cuadrados a plazas y sectores al aire libre, buscando extender el tiempo de permanencia de los visitantes.

Asimismo, la infraestructura contempla una playa de estacionamiento con capacidad para 700 vehículos .

Las obras civiles iniciaron en septiembre de 2024 y ya alcanzaron un 50% de ejecución. En el terreno operan diariamente unos 400 obreros, cifra que trepará de manera sustancial cuando se habilite la etapa de acondicionamiento interior.

La apertura de este espacio tendrá un fuerte impacto en el mercado laboral platense. Según los cálculos de la empresa, el desarrollo generará entre 1.000 y 1.200 puestos de trabajo, contemplando tanto las diferentes fases de la construcción como su futura operación.

Una vez activado, el shopping proyecta un tráfico mensual de 600.000 visitantes provenientes de La Plata, City Bell, Gonnet y localidades vecinas.