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Los trabajadores de ocho localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado durante septiembre.

De acuerdo con el calendario oficial Banco Provincia, el 24 de septiembre será feriado local por fiestas patronales.

Las 8 localidades bonaerenses que tendrán feriado el 24 de septiembre

De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2025, estas son las localidades que tendrán día no laborable durante 24 septiembre:

LocalidadMotivo
Tres de FebreroPatronal
General GuidoPatronal
General LavallePatronal
MercedesPatronal
ColónPatronal
EnsenadaPatronal
Chascomús Patronal
Bahía BlancaPatronal

¿Qué se celebra el 24 de septiembre en estas 8 localidades?

El 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana que es patrona de distintas localidades bonaerenses.

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¿Alcanzará a todos los trabajadores?

En 2026, la normativa bonaerense estableció el 24 de septiembre como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires mientras que, para la industria, el comercio y las restantes actividades se trata de un feriado optativo.