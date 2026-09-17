El próximo feriado nacional será en octubre y dará lugar a un nuevo fin de semana largo. Qué días festivos quedan en Colombia antes de que termine 2026.

Para aquellos colombianos que deseen organizar una escapada, hacer planes o simplemente quieran saber cuándo será el próximo día de descanso, el calendario de festivos de Colombia todavía tiene varias fechas por delante en 2026.

El próximo festivo nacional será en octubre y dará lugar a un fin de semana de tres días para los colombianos.

Además de octubre, noviembre y diciembre todavía tendrán varios días festivos antes de que termine el año, por lo que quedan varias oportunidades para organizar viajes, actividades y descansos.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El próximo festivo en Colombia será el lunes 12 de octubre de 2026, cuando se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, tradicionalmente conocido como Día de la Raza, una fecha de descanso nacional.

Al caer lunes, se podrá disfrutar de un fin de semana largo entre el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre. Este tipo de traslado de las fechas festivas está contemplado por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

El próximo feriado nacional será en octubre y dará lugar a un nuevo fin de semana largo. Qué días festivos quedan en Colombia antes de que termine 2026.

Cuáles son los próximos festivos que quedan en Colombia para 2026

Además del festivo por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Colombia cuenta con 4 festivos más para lo que resta del 2026: