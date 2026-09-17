Estados Unidos contempla un total de 11 feriados en su cronograma oficial de días festivos. Durante estos días, diversas actividades se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, USA.gov detalla en su sitio web oficial cuáles son las fechas confirmadas para octubre, noviembre y diciembre, donde quienes deban observarlas en sus agendas laborales tendrán nuevos días libres.

Feriados que quedan en 2026: la lista completa confirmada por Estados Unidos

De acuerdo con lo señalado por la información compartida, los próximos feriados son

Lunes 12 de octubre

En esta fecha se conmemora Columbus Day, recordando la llegada de Cristóbal Colón a la isla de San Salvador.

Miércoles 11 de noviembre

Este día se celebra Veterans Day, con el fin de brindar honor a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Jueves 26 de noviembre

El cuarto jueves de este mes se celebra Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Viernes 25 de diciembre

Se celebra Navidad en todo el país.

Hay feriados en octubre, noviembre y diciembre.

Qué instituciones cierran durante estas fechas especiales en Estados Unidos

USA.gov recuerda que durante estos días especiales tanto los bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial.

Aunque puede haber modificaciones relacionadas con el horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días.

Además, pausan su funcionamiento rutinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal.