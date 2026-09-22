El regreso a las aulas está previsto para el martes 13 de octubre, después del receso y del festivo nacional.

El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo nacional en Colombia por el Día de la Raza. La fecha se incorpora al calendario de descansos oficiales del país y, en el ámbito educativo, coincide con el cierre del período de receso escolar de octubre.

Los estudiantes tendrán así varios días consecutivos sin actividad académica. El regreso a las aulas está previsto para el martes 13 de octubre, después del receso y del festivo nacional.

¿Por qué no habrá clases el 12 de octubre?

La Ley 51 de 1983 establece el 12 de octubre como uno de los días de descanso remunerado en Colombia. La norma también dispone el traslado de varios festivos al lunes cuando no coinciden con ese día. En 2026 no será necesario aplicar ese mecanismo, porque el Día de la Raza caerá directamente un lunes.

A esta fecha se suma la semana de receso escolar de octubre, prevista por el calendario educativo colombiano. El Ministerio de Educación contempla cinco días de receso para los estudiantes, período que en 2026 se desarrolla entre el 5 y el 9 de octubre. El fin de semana del 10 y 11 de octubre se enlaza después con el festivo del lunes 12.

Por ese motivo, los estudiantes de los establecimientos educativos tienen una pausa extendida y retoman las clases el martes 13 de octubre.

La combinación del receso de octubre con un festivo nacional genera cada año un período de descanso de varios días para los estudiantes. Shutterstock

¿Cuándo vuelven los estudiantes a las aulas?

El regreso se producirá el martes 13 de octubre de 2026. El lunes 12 corresponde al festivo nacional y completa el período de descanso de los alumnos.

El calendario académico establece las semanas de trabajo escolar y los períodos de receso. Las entidades territoriales certificadas aplican ese marco para organizar el año lectivo de sus establecimientos educativos y fijar las fechas correspondientes dentro de cada jurisdicción.

La combinación del receso de octubre con un festivo nacional genera cada año un período de descanso de varios días para los estudiantes. En 2026, la fecha del Día de la Raza cae exactamente al final de ese período.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre en Colombia?

El Día de la Raza se conmemora cada 12 de octubre y forma parte del calendario de festivos nacionales. La fecha está vinculada históricamente con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y con el posterior encuentro entre los pueblos europeos y los habitantes originarios del continente.

En Colombia, el día quedó incorporado al sistema de festivos mediante la Ley 51 de 1983. Esa misma norma estableció el mecanismo por el cual determinados días festivos se trasladan al lunes para conformar los llamados puentes festivos.

En 2026, el 12 de octubre no requiere traslado porque será lunes. Por eso, el descanso se produce en esa fecha y los estudiantes regresan a las instituciones educativas al día siguiente.