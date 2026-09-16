La megaobra que busca perforar la Cordillera de los Andes.

Un megaproyecto minero cambiará la zona del Salar Tres Quebradas en Catamarca . La iniciativa privada se sumó de forma oficial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y tras la aprobación estatal, se realizará un despliegue operativo histórico para la provincia.

El Ministerio de Economía ratificó la incorporación del desarrollo industrial en Fiambalá. La firma china Zijin Mining encabeza las operaciones mediante su filial local Liex y las autoridades ya confirmaron un desembolso total que alcanza los 709 millones de dólares.

La megaciudad que construirán para realizar esta extracción

Como parte de la inversión, se creará un imponente complejo industrial en en un entorno hostil a 4.000 metros de altura. La infraestructura prevista convertirá el desierto salino en un verdadero centro urbano autosuficiente. El despliegue de chapa, cristal y hormigón albergará operaciones continuas en medio de la Puna.

El plan de ingeniería contempla la perforación de pozos de extracción y tendido de ductos. Las obras incluyen plantas de purificación, defensas contra inundaciones y nuevos caminos de acceso y un denso trazado de galpones industriales e instalaciones complementarias que completarán el imponente predio.

El montaje de la extracción conllevará la creación de 4406 puestos de trabajo directos e indirectos. Cientos de operarios y técnicos habitarán los campamentos de alta montaña de forma permanente. La logística diaria demandará un movimiento incesante de camiones y maquinaria pesada en la zona.

La explotación de Litio llegó a Catamarca.

La inversión local y el avance para la provincia con la mega inversión

Catamarca sumó su quinto proyecto aprobado dentro del nuevo marco normativo nacional. El yacimiento Tres Quebradas integra la lista de desarrollos estratégicos en el norte argentino. La Puna inicia una transformación profunda con la llegada de capitales asiáticos.

El objetivo central radica en la producción masiva de carbonato de litio de máxima pureza. Las proyecciones oficiales estiman una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales del mineral. La planta procesadora destinará toda su elaboración a la exportación internacional de insumos.

La facturación exterior prevista generará cerca de 400 millones de dólares anuales en divisas. Los estudios técnicos garantizan una vida útil del yacimiento superior a los 19 años. La actividad económica regional registrará un impacto directo durante las próximas dos décadas.