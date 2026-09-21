Nueva estrategia del BCRA: empuja a los bancos a que demanden más bonos largos

El millón de acciones colocadas a través de la aplicación es un número suficientemente alto para que YPF declarara hito el haber alcanzado ese nivel. Desde el 19 de agosto de este año, cuando la petrolera habilitó en App YPF la posibilidad de comprar y vender sus propios papeles en tiempo real durante el horario de mercado y en pocos clics, pasaron unos 33 días hasta que se concretó la operación número un millón.

El dato no es trivial: se trata del primer caso a escala global en que una empresa de energía coloca su propio papel bursátil directamente dentro de su app de consumo masivo. Y esto fue posible gracias a una alianza estratégica entre la empresa petrolera y Banco Santander, que cuenta con más de 5,5 millones de clientes y que aportó la infraestructura tecnológica y la licencia regulatoria para procesar operaciones bursátiles.

YPF, por su parte, puso el ecosistema: una app instalada en millones de teléfonos, con alto tráfico cotidiano y una base de usuarios acostumbrada a pagar nafta, gestionar puntos de fidelidad o cargar combustible con crédito digital.

Récord en un mes

“Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El ritmo de adopción es lo que más sorprende. Y es que 1 millón de acciones en 33 días equivale a un promedio de alrededor de 30.000 acciones operadas por día desde un canal que hace apenas un mes no existía.

Eso refleja que hay demanda latente de instrumentos de inversión accesibles. Desde Santander Argentina, el CEO, Alejandro Butti, fue enfático en que esto no se trata de una funcionalidad estática, sino del punto de partida de un acuerdo que promete escalar.

“Un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana. En Santander ponemos nuestra tecnología, infraestructura y experiencia financiera al servicio de esa visión.

Esta es una alianza de largo plazo, que ya está generando resultados concretos y sobre la que vamos a seguir desarrollando nuevas soluciones para los usuarios de App YPF”, destacó Butti.

Planes futuros

En ese sentido, ambas compañías anunciaron que la alianza contempla incorporar, ”progresivamente, nuevas capacidades financieras y tecnológicas" dentro del ecosistema de App YPF".

Eso podría significar fondos comunes de inversión, cauciones, bonos o incluso acceso a otros instrumentos del mercado de capitales. Por el momento, no hay confirmación oficial de qué nuevas funciones llegarán ni en qué plazo.

En términos estructurales, la movida de YPF y Santander refuerza una tendencia que viene consolidándose en el mercado local: las superapps como plataforma financiera.