YPF ya tiene 27 contratos de venta de GNL firmados para Argentina LNG y trabaja en el cierre del único que falta para completar el paquete comercial de 28 contratos vinculantes para el proyecto

Así lo confirmó Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, durante el primer panel de Diálogos para la Argentina 2026, organizado este jueves por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

“Horacio Marín no pudo estar presente. Está cerrando contratos millonarios de energía para el resto del mundo”, dijo la moderadora del evento Sofía Diamante, para dar lugar a una entrevista que le hizo a Marín desde Abu Dhabi, donde participa de la ADIPEC, una de las principales exposiciones internacionales de la industria energética.

Por videollamada, Marín dijo que el objetivo es cerrar ese último contrato la próxima semana, con un fuerte despliegue de abogados y equipos de la compañía en las negociaciones. Marín explicó que mientras parte de su equipo se dirige a Londres para avanzar con el último contrato, él continuará en Nueva York con inversores.

Además, agregó que la compañía prevé firmar la decisión final de inversión (FID) entre el 26 y el 30 de noviembre.

Bajo el título “Argentina Competitiva”, el panel continuó con Roberto Cacciola, presidente de CAEM y Marcos Pourteau, director del proyecto de Southern Energy.

Noticia en desarrollo...