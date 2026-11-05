En esta noticia La comparación con el real y el dólar

El analista y periodista económico Guillermo ‘Willy’ Kohan afirmó que pese a que, hoy, el debate cambiario se centra en el precio del dólar, la política cambiaria todavía necesita clarificarse.

“Acá lo que se está discutiendo es si el dólar tiene que valer $ 1500, $ 1700 o $ 1800”, sostuvo en una entrevista con Jorge Fontevecchia y planteó que “todavía queda mucho por trabajar” en esta línea.

En esta línea, recordó que economistas promercado, como el exministro de Economía Domingo Cavallo, recomiendan que “hay que abrir todavía más el mercado de capitales”.

“Argentina tiene mucha deuda en dólares y tiene pocas reservas”, advirtió sobre la situación financiera del país. Sin embargo, aclaró que el principal cuestionamiento apunta al manejo de los pesos .

“Yo te diría que el mayor cuestionamiento hoy no es tanto a la política del dólar, sino a qué es lo que hace el Gobierno con los pesos ”, explicó Kohan.

Según Kohan, el presidente Javier Milei “está obsesionado con la idea de que baje la inflación como sea”. Por eso, sostuvo, el Gobierno “quiere pisar el dólar” y busca “que no sobren pesos en el mercado”.

Willy Kohan advirtió por el dólar y apuntó al principal problema del programa económico Pexels

Kohan indicó que además de pisar el dólar, la estrategia oficial también exige sostener el cepo a las empresas con el objetivo de tener un tipo de cambio “accesible”.

Ante un escenario hipotético de dólar a $ 1800, con una devaluación del 20% y un traspaso de 5% a la inflación, Kohan destacó un efecto fiscal de ese movimiento.

“La propia devaluación también te genera mayor recaudación, eso podría aliviar un poquito el frente fiscal”, aseguró.

Sobre un eventual cambio de esquema, Kohan advirtió que flexibilizar el tipo de cambio generaría pérdidas a inversores. “Representaría pérdidas importantes para incluso mucha de la gente que desde el exterior apoyó el año pasado al gobierno”, afirmó.

En ese sentido, recordó “la jugada de Scott Bessent y todo un grupo de inversores en Estados Unidos que jugaron por Argentina”, en referencia al secretario del Tesoro estadounidense. “Hay muchos compromisos también en ese sentido”, agregó.

La comparación con el real y el dólar

Kohan también comparó la trayectoria del peso con la del real brasileño. “El real empezó a 3 reales contra el dólar hoy, con todo lo que ha pasado, vale 5 con 30”, afirmó.

“El peso argentino en ese momento era 1 a 1 y hoy estamos a $ 1550 o $ 1600 si tomás el contado con liquidación”, completó. Así, el peso perdió mucho más valor que el real, según los datos que expuso.

Willy Kohan advirtió por el dólar y apuntó al principal problema del programa económico.

Fontevecchia aportó que, tras la salida de la convertibilidad, “el peso argentino se fue a 4 y el real también se fue a 4”. Hoy, indicó, la relación entre ambas monedas “es 300”.

Kohan también analizó el caso de Estados Unidos. Recordó que durante la gestión de Bush se emitieron “dólares a lo pavo” y que “el dólar que valía 1,60 contra el euro terminó a 1,10 o 1 a 1”.

El analista calificó ese proceso como “una gran estafa a los tenedores de dólares, cosa que los argentinos también hemos visto”. Además, sostuvo que en esa época se vio una “brutal devaluación del dólar”.