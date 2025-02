Wall Street se tiñe de rojo: inversores se preguntan hasta dónde llegará Trump

Wall Street reaccionó este miércoles de manera negativa tras conocer que la inflación en los Estados Unidos subió en enero y que la Reserva Federal mantendrá las tasas altas durante más tiempo del esperado. Pese a las presiones del presidente Donald Trump, el titular de la FED aclaró que continuará impulsando "una política monetaria restrictiva" hasta que la inflación baje al 2% anual, lo que impactó de lleno en los principales índices bursátiles y disparó la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años.

El Dow Jones caía 0,54%, mientras que el S&P 500 retrocedía 0,40%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq operaba casi neutro.

Pero las tasas a largo plazo también se dispararon con las noticias sobre la inflación, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subían unos 10 puntos básicos, hasta llegar a 4,6%.

Por la mañana se conoció que el Índice de Precios al Consumidor había alcanzado en enero el 3% anual, acelerando con respecto a diciembre, cuando había marcado 2,9%.

"Con la inflación acelerando en el margen y con la actividad mostrando un buen ritmo de crecimiento, con un mercado laboral dinámico, obliga a la FED a demorar cualquier recorte de tasas, mostrando una postura mucha más dura. Se consolida un escenario de Higher for longer más firme", aseguró a El Cronista Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.

En ese escenario, Powell reiteró que no tiene apuro por recortar las tasas de interés durante una comparecencia ante el Congreso. "Estamos cerca, pero no hemos llegado. El dato de inflación de hoy dice lo mismo", dijo ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Y, acto seguido, dio la definición que repercutió en el mercado: "Queremos mantener una política monetaria restrictiva por ahora".

El aumento de los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, con un fuerte incremento también de los automóviles usados, reforzó la reticencia de la FED a seguir recortando las tasas de interés. El repunte de los productos de consumo básico, con una suba del 1,8% del precio del combustible y de medio punto porcentual de los alimentos a domicilio, también podría elevar las expectativas del público sobre la inflación.

"La lectura del IPC estuvo por encima de casi todas las previsiones, pero yo solo ofrecería... dos avisos de precaución", dijo Powell en una audiencia ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. "Uno es que no nos entusiasmemos con una o dos buenas lecturas, y no nos entusiasmemos con una o dos malas lecturas", agregó Powell.

Trump vs. Powell

El presidente Donald Trump volvió a pedir este miércoles que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Lo hizo con un mensaje en redes sociales, donde aseguró que es necesario que menores tasas de interés vayan "de la mano" de las subidas de aranceles que está impulsando. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, se enfocó, sin embargo, en los rendimientos de los bonos a largo plazo, no en la política monetaria de la Fed.

La imposición de aranceles a socios comerciales refuerzan la tesis de un rebrote inflacionario.

"Por ahora el mercado lo ve más como un mecanismo de negociación que como una política de estado. Está claro que si hace todo lo que dice que hará, la inflación subiría un escalón y la actividad sentirá el impacto, yendo a un escenario de estanflación en el mediano plazo", consideró Polo.

Impacto en Wall Street

La llegada de Trump a la Casa Blanca fue un shock de incertidumbre, imprevisibilidad y riesgo geopolítico para los mercados financieros. Sin embargo, los inversores aún están intentando de medir hasta dónde llegará el republicano con sus amenazas arancelarias.

"Con el ida y vuelta en cuanto a la magnitud y duración de los aranceles, todas estas medidas están dando volatilidad al mercado de acciones, pero no hay un sell off. Eso no pasará mientras la economía siga creciendo y los balances sigan sorprendiendo al alza. Esto le pone un piso más elevado", concluyó Polo.