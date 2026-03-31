Los bonos soberanos en dólares operan este martes con un comportamiento mixto, pero con un sesgo algo más constructivo en la curva, en una rueda donde predomina la selectividad tras la corrección previa. El riesgo país se ubica en 633 puntos básicos, prácticamente sin cambios relevantes respecto del cierre anterior, lo que confirma cierta estabilización en niveles elevados. En la curva de globales, el tramo corto muestra leves subas, con el GD30 avanzando y el GD29 apenas en negativo, mientras que en el tramo medio y largo se observa mayor dispersión: el GD35 y GD38 logran sostener ganancias, pero el GD46 vuelve a mostrar debilidad. Por el lado de los bonares, el tono es algo más firme. El AL29, AL30 y AL35 registran subas moderadas, y se destaca el AL38 como uno de los mejores desempeños de la rueda. Sin embargo, el AL41 vuelve a operar en negativo. Los ADR argentinos operan este martes con subas generalizadas en Wall Street. El movimiento es amplio y consistente a lo largo de todos los sectores. Los bancos lideran las ganancias, con subas destacadas en BBVA (+6,1%), Supervielle (+5,9%), Banco Macro (+4,5%) y Grupo Galicia (+3%), lo que sugiere una recomposición del apetito por riesgo en el segmento financiero, típicamente más sensible al flujo global. El sector energético también muestra firmeza, con YPF avanzando +4,7%, Pampa Energía +1,8% y Transportadora de Gas +3,1%, en un contexto donde el petróleo sigue en niveles elevados, lo que continúa funcionando como driver estructural para estas compañías. En el resto del panel, se destacan las subas de Loma Negra (4,7%), Edenor (4,7%) y Bioceres (7,2%), mientras que incluso papeles más defensivos como Telecom (1,6%) acompañan la tendencia positiva. MercadoLibre también suma 4,3%, en línea con el rebote del segmento tecnológico. Este martes, tras un marzo en el que la Bolsa argentina fungió de una suerte de refugio de valor, el índice porteño escala casi 4% en dólares y se acerca a los u$s 2000. En pesos sube 3,2%. Las subas son para Supervielle 5,8%; Central Puerto 5,5% y BBVA 5,1%. Al respecto, Renato Campos, CEO de Greyhound trading, dijo a El Cronista que mientras el riesgo país se mantenga en niveles elevados, cada subida es más táctica que estructural. “Al minuto no revisamos un cambio de tendencia, sino una oportunidad de corto plazo producto del ánimo general del mercado producto del rebote de Wall Street, señalando un incremento en el apetito por riesgo. Pero en la Argentina el impulso no es tan visible”, sentenció. Campos agregó: “El S&P Merval acompaña este martes la inercia global, pero el verdadero termómetro es el riesgo país”. Leonardo Anzalone, director del CEPEC, comentó por su parte que la suba del S&P Merval en un mes con un contexto externo adverso se explica principalmente por factores locales, más que por un desacople real del escenario global. “El mercado venía de un ajuste significativo, con precios que habían corregido fuerte y quedaron relativamente atractivos, lo que habilitó un rebote más técnico que estructural”, advirtió. En paralelo, dijo que los avances puntuales de Wall Street responden más a expectativas sobre la evolución del conflicto geopolítico que a fundamentos puros. Cada señal de distensión mejora el apetito por riesgo y activa rebotes, a lo que se suma una dinámica de mercado que, en algunos tramos, se percibe sobrevendido y encuentra espacio para recuperaciones técnicas. En cuanto a los bonos, el balance mensual fue más débil. “Tras una fase de fuerte compresión de spreads, los precios entraron en una etapa de lateralización con sesgo negativo”, dijo. Para Anzalone, el riesgo país dejó de bajar y comenzó a estabilizarse en un piso más alto, “condicionado tanto por el deterioro del contexto internacional como por la falta de señales más contundentes en variables clave como la acumulación de reservas y el acceso al financiamiento”, concluyó Anzalone. Los principales índices de Wall Street avanzan este martes, ya que los inversores celebran un informe que sugiere una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente, que ha llevado al S&P 500 y al Dow a encaminarse hacia su mayor caída mensual en casi cuatro años. El Wall Street Journal informó el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a sus asesores que estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el Estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado. El conflicto, que ya lleva un mes, deja al S&P 500 y al Dow en camino a registrar sus mayores caídas trimestrales desde comienzos de 2022. El índice energético del S&P 500 es el único sector que se perfila para cerrar marzo en terreno positivo y registrar su mayor suba trimestral histórica, en línea con el rally del petróleo. El índice tecnológico del S&P 500 sube 1,6%, impulsado por la recuperación de los fabricantes de chips, con Nvidia y Broadcom avanzando 2,9% y 2,6%, respectivamente. Las acciones tecnológicas habían sufrido una fuerte corrección durante el trimestre, especialmente el segmento de software, ante las preocupaciones por la disrupción vinculada a la inteligencia artificial y el elevado nivel de inversión en el sector. Una suba de 3,9% en Meta Platforms y de 2,8% en Alphabet impulsa al índice de servicios de comunicación, que gana 2,3%. Nueve de los once principales sectores del S&P 500 operan en terreno positivo.