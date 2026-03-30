El riesgo político empieza a pasar factura a la estrategia del Gobierno de financiarse en dólares en la plaza local. En la segunda vuelta de la licitación de la semana pasada, el Tesoro apenas logró colocar u$s 34 millones de los u$s 100 millones que puso a disposición del nuevo Bonar 2028, que vence un año después de las próximas elecciones presidenciales. El dato no es menor: si bien la secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, logró el viernes una buena licitación de deuda, donde alcanzó un rollover de 138%, este lunes se vio la otra cara de la moneda, con dificultad para financiarse en dólares más allá del actual mandato presidencial. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó un total de u$s 131 millones habiendo recibido ofertas por un total de u$s 131 millones”, aseguró en un comunicado. En ese texto, detalló que el título Hard Dólar que vence el 29/10/27 (AO27) levantó u$s 97 millones a 5,12% TIREA (5.00% TNA), mientras que el nuevo Bonar 2028 (AO28) apenas logró u$s 34 millones a 8,86% TIREA (8.52% TNA). “A diferencia de lo sucedido con la deuda en pesos, donde el Tesoro pudo estirar plazos de deuda, los bonares reflejan que es complicado estirar la duration de la deuda en dólares en el mercado local”, explicó Pedro Siaba Serrate, head of Research & Strategy de PPI. “Sacar provecho del apetito por instrumentos cortos MEP tiene sentido tanto para el cash management como para financiar parcialmente las necesidades de 2026. Sin embargo, a la hora de mitigar riesgos de cara al 2027, en el que los vencimientos en dólares totales del Tesoro / BCRA alcanzan u$s 33.000 millones, resulta fundamental acceder al mercado internacional”, agregó. El analista remarcEó, sin embargo, que el contexto global actual apaga las posibilidades de reabrir esa ventana a corto plazo, “pero no quita la necesidad de limpiar vencimientos en algún momento de este año”.