Vuelven a caer los bonos en dólares y el riesgo país se acerca a 2000 puntos

La volatilidad en los mercados se mantiene. Los bonos en pesos enfrentan un contexto muy adverso mientras que los títulos en dólares extienden su racha bajista.

La deuda en moneda dura no logran recuperarse y caen cerca de un 10% en el último mes. Ante este escenario, el riesgo país vuelve a subir y ya roza los 2000 puntos básicos.

mala racha para los bonos

Todos los tramos de deuda soberana argentina abren con pérdidas mayores al 1% el jueves. Entre los bonos más cortos, el Global 2029 retrocede 1,02% y el Global 2030 pierde 1,33%. En el tramo medio y largo, las pérdidas son aún más abultadas, con una caída de 1,5% en el Global 2035 y de 1,3% en el Global 2038. Finalmente, los Globales a 2041 y 2046 muestran bajas respectivas de 1,3% y 1,6% .

Con el ajuste actual, la parte más corta de la curva de ley Nueva York rinde 31,5%, mientras que el tramo más largo rinde 22%.

Casi todos los tramos de la curva operan con paridades debajo del 30% y en el último mes, la deuda se desploma hasta 10%. Desde que salieron a cotizar, los bonos pierden entre 46% y 30%, la peor performance en la historia de bonos reestructurados.

Debido al ajuste actual de los bonos, el riesgo país vuelve a apuntar al alza y ya opera a menos de 10 puntos básicos de sus máximos de marzo, de 1991 unidades. El indicador que mide JP Morgan se ubica en 1982 puntos, y así sube 83% desde el canje de deuda.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, señaló que el deterioro del escenario global y el riesgo de incumplimiento de las metas trimestrales pactadas con el FMI impactaron sobre las paridades de los bonos Globales, que fueron sobre castigados en relación a sus pares de los países emergentes desde fines de abril.

Sin embargo, cree que en estos niveles de paridad podría haber una oportunidad.

"Las paridades retrocedieron a la zona de 28% a 36%, niveles en los que deberíamos encontrar mayor soporte técnico teniendo en cuenta los recuperos históricos en reestructuraciones emergentes (30% a 35%) y un programa con el FMI que limita el margen para seguir profundizando los desequilibrios", comentó.

Sin acumulación de reservas

La débil acumulación de reservas por parte del Banco Central y la volatilidad internacional representan un escollo para la deuda argentina.

Si bien los factores globales pesan, los bonos argentinos siguen pesados debido a cuestiones locales, fundamentalmente atadas a la mala dinámica en la acumulación de dólares en lo que va del 2022.



Mariano Calviello, head portfolio manager de FIMA, marca que la débil performance en la acumulación de dólares por parte del BCRA está pesando sobre los bonos.



" La posición de acumulación de reservas claramente afecta la cotización de los bonos emitidos en dólares, ya que el inversor analiza la posición de caja de cualquier emisor. En un contexto donde prácticamente el mundo emergente ha acumulado reservas de manera importante los últimos años, la no acumulación luce aún más notoria", comentó.

Por su parte, Tomás Ruiz Palacios, analista de Consultatio, advierte que sin dudas la magra posición de reservas netas del BCRA es uno de los factores que más ponderan en los deprimidos precios de los bonos soberanos.

"Con una reestructuración agresiva ya incorporada en precios, el mercado se anticipa a un gobierno que no podrá hacer frente a los pagos de deuda externa privada de los próximos años, que en 2024 serán de u$s 4300 millones y en 2025 de u$s 9300 millones", comentó.

Contexto adverso

El ajuste actual de los bonos argentinos en dólares también se da en un escenario adverso para los bonos a nivel mundial.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideraron que "los bonos no parecen poder revertir la tendencia negativa de junio, y el contexto macro actual, sin un plan económico a la vista, hace ruido en un mercado local que ya espera un nuevo reperfilamiento".

Además, aclararon que el contexto actual global luce adverso para los bonos locales ya que el índice de bonos emergentes también enfrenta un viento de frente con fuertes caídas este año, arrastrando también a la deuda local.

También Wall Street cae este jueves. El Dow Jones opera con una baja de 0,45%, seguido por el S&P500 que cede 0,59%. El Nasdaq, en tanto, retrocede 0,5%.

En Europa también se registran retrocesos, con una caída promedio de 1,45%, siendo el FTSEMIB de Milán y el DAX30 de Alemania las bolsas que más caen, perdiendo 1,7% y 1,5% respectivamente.