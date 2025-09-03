Vuela el plazo fijo: qué banco tiene mejor tasa de interés este miércoles 3 de septiembre

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 3 de septiembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 3,9166667 % $ 19.583,3 Santander 3,1666666 % $ 15.833,3 Banco Galicia 0 % $ 0 Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,75 % $ 18.750 HSBC 0 % $ 0 BBVA 3,75 % $ 18.750 Banco Macro 4 % $ 20.000 Banco Credicoop 3,9166667 % $ 19.583,3 ICBC 3,975 % $ 19.875 Banco Ciudad 3,4166668 % $ 17.083,3 Banco Bica 4,5 % $ 22.500 Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7 Banco Comafi 4,083333 % $ 20.416,7 Banco de Corrientes 4,5 % $ 22.500 Banco de la Provincia de Córdoba 4,3333333 % $ 21.666,7 Banco de Chubut 3,5416666 % $ 17.708,3 Banco del Sol 4,25 % $ 21.250 Banco Dino 3,75 % $ 18.750 Banco Hipotecario 4,125 % $ 20.625 Banco Julio 3,5 % $ 17.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 4,5208335 % $ 22.604,2 Banco de Tierra del Fuego 4,5 % $ 22.500 Banco Voii 4,5 % $ 22.500 Bibank 3,5 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 4,5 % $ 22.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 47 % 58,570534 % Santander 38 % 45,369327 % Banco Galicia 0 % 0 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % 55,54543 % BBVA 45 % 55,54543 % Banco Macro 48 % 60,10322 % Banco Credicoop 47 % 58,570534 % ICBC 47,7 % 59,641993 % Banco Ciudad 41 % 49,653345 % Banco Bica 54 % 69,58814 % Banco CMF 55 % 71,21813 % Banco Comafi 49 % 61,64948 % Banco de Corrientes 54 % 69,58814 % Banco de la Provincia de Córdoba 52 % 66,370755 % Banco de Chubut 42,5 % 51,83847 % Banco del Sol 51 % 64,78314 % Banco Dino 45 % 55,54543 % Banco Hipotecario 49,5 % 4,125 % Banco Julio 42 % 51,106864 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 54,25 % 69,9943 % Banco de Tierra del Fuego 54 % 69,58814 % Banco Voii 54 % 69,58814 % Bibank 42 % 51,106864 % Crédito Regional Compañía Financiera 54 % 69,58814 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

Cuenta bancaria

Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.

Seleccionar del tipo de plazo fijo

Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.

Determinar el monto y el plazo

El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.

Constitución del plazo fijo

Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.

Inmovilización de los fondos

Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.

Cobro del capital e intereses

Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.