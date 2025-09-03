Vuela el plazo fijo: qué banco tiene mejor tasa de interés este miércoles 3 de septiembre
Conocé qué tasa ofrece cada banco para los plazos fijos este miércoles.
En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.
Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.
Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY martes 2 de septiembre
¿Se aproxima la peor ola polar del año? Las temperaturas volverán a estar bajo cero
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 3 de septiembre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Santander
|3,1666666 %
|$ 15.833,3
|Banco Galicia
|0 %
|$ 0
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|3,75 %
|$ 18.750
|HSBC
|0 %
|$ 0
|BBVA
|3,75 %
|$ 18.750
|Banco Macro
|4 %
|$ 20.000
|Banco Credicoop
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|ICBC
|3,975 %
|$ 19.875
|Banco Ciudad
|3,4166668 %
|$ 17.083,3
|Banco Bica
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco CMF
|4,5833334 %
|$ 22.916,7
|Banco Comafi
|4,083333 %
|$ 20.416,7
|Banco de Corrientes
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco de la Provincia de Córdoba
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
|Banco de Chubut
|3,5416666 %
|$ 17.708,3
|Banco del Sol
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Dino
|3,75 %
|$ 18.750
|Banco Hipotecario
|4,125 %
|$ 20.625
|Banco Julio
|3,5 %
|$ 17.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|4,5208335 %
|$ 22.604,2
|Banco de Tierra del Fuego
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco Voii
|4,5 %
|$ 22.500
|Bibank
|3,5 %
|$ 17.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|4,5 %
|$ 22.500
El condimento que todos tienen en la cocina que está lleno de colágeno, previene el envejecimiento y elimina las manchas del sol
Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este martes 2 de septiembre
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|47 %
|58,570534 %
|Santander
|38 %
|45,369327 %
|Banco Galicia
|0 %
|0 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|45 %
|55,54543 %
|BBVA
|45 %
|55,54543 %
|Banco Macro
|48 %
|60,10322 %
|Banco Credicoop
|47 %
|58,570534 %
|ICBC
|47,7 %
|59,641993 %
|Banco Ciudad
|41 %
|49,653345 %
|Banco Bica
|54 %
|69,58814 %
|Banco CMF
|55 %
|71,21813 %
|Banco Comafi
|49 %
|61,64948 %
|Banco de Corrientes
|54 %
|69,58814 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|52 %
|66,370755 %
|Banco de Chubut
|42,5 %
|51,83847 %
|Banco del Sol
|51 %
|64,78314 %
|Banco Dino
|45 %
|55,54543 %
|Banco Hipotecario
|49,5 %
|4,125 %
|Banco Julio
|42 %
|51,106864 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|54,25 %
|69,9943 %
|Banco de Tierra del Fuego
|54 %
|69,58814 %
|Banco Voii
|54 %
|69,58814 %
|Bibank
|42 %
|51,106864 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|54 %
|69,58814 %
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
"Contribuir a su normal funcionamiento", el argumento oficial para vender dólares al mercado
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios