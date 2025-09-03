Edición: Argentina
Menú
Finanzas y Mercados
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sponsor
Remuneración

Vuela el plazo fijo: qué banco tiene mejor tasa de interés este miércoles 3 de septiembre

Conocé qué tasa ofrece cada banco para los plazos fijos este miércoles.

Fuente:Archivo
En esta noticia

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY martes 2 de septiembre

¿Se aproxima la peor ola polar del año? Las temperaturas volverán a estar bajo cero

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 3 de septiembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  3,9166667 %  $ 19.583,3 
 Santander 3,1666666 %  $ 15.833,3 
Banco Galicia  0 %  $ 0 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  3,75 %  $ 18.750 
HSBC 0 % $ 0 
BBVA  3,75 %  $ 18.750
Banco Macro  4 %  $ 20.000 
Banco Credicoop  3,9166667 %  $ 19.583,3 
ICBC  3,975 %   $ 19.875 
Banco Ciudad  3,4166668 %  $ 17.083,3 
Banco Bica  4,5 %  $ 22.500 
Banco CMF  4,5833334 %  $ 22.916,7 
Banco Comafi  4,083333 %  $ 20.416,7 
Banco de Corrientes  4,5 %  $ 22.500 
Banco de la Provincia de Córdoba  4,3333333 %  $ 21.666,7 
Banco de Chubut  3,5416666 % $ 17.708,3 
Banco del Sol  4,25 %  $ 21.250 
Banco Dino  3,75 %  $ 18.750 
Banco Hipotecario  4,125 %  $ 20.625 
Banco Julio  3,5 %  $ 17.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  4,5208335 %  $ 22.604,2 
Banco de Tierra del Fuego  4,5 %  $ 22.500 
Banco Voii  4,5 %  $ 22.500 
Bibank  3,5 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  4,5 %  $ 22.500 

El condimento que todos tienen en la cocina que está lleno de colágeno, previene el envejecimiento y elimina las manchas del sol

Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este martes 2 de septiembre

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA  TEA
Banco Nación  47 %  58,570534 % 
 Santander 38 %  45,369327 % 
Banco Galicia  0 %  0 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  45 %  55,54543 % 
BBVA  45 %  55,54543 %
Banco Macro  48 %  60,10322 % 
Banco Credicoop  47 %  58,570534 % 
ICBC  47,7 %   59,641993 %  
Banco Ciudad  41 %  49,653345 % 
Banco Bica  54 %  69,58814 % 
Banco CMF  55 %  71,21813 % 
Banco Comafi  49 %  61,64948 % 
Banco de Corrientes  54 %  69,58814 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  52 %  66,370755 % 
Banco de Chubut  42,5 % 51,83847 % 
Banco del Sol  51 %  64,78314 % 
Banco Dino  45 %  55,54543 % 
Banco Hipotecario  49,5 %  4,125 % 
Banco Julio  42 %  51,106864 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  54,25 %  69,9943 % 
Banco de Tierra del Fuego  54 %  69,58814 % 
Banco Voii  54 %  69,58814 % 
Bibank  42 %  51,106864 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  54 %  69,58814 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Cuenta bancaria
    Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  • Seleccionar del tipo de plazo fijo
    Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  • Determinar el monto y el plazo
    El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  • Constitución del plazo fijo
    Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  • Inmovilización de los fondos
    Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  • Cobro del capital e intereses
    Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.
    • Temas relacionados
    Más noticias de plazo fijo

    Podcasts

    Las más leídas de Finanzas y Mercados

    Destacadas de hoy

    Cotizaciones

    Members

    Noticias de tu interés

    Podcasts

    Videos

    Compartí tus comentarios

    ¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
    Ingresá