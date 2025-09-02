Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este martes 2 de septiembre

Al cierre de los mercados de este martes, 2 de septiembre de 2025, la cotización del dólar oficial a $ 1.375. Esta cifra señala una diferencia de 1,12% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de esta tendencia ascendente, en contraste con los días pasados donde se mantuvo relativamente estable. Esta variación podría reflejar cambios en la demanda y la oferta en el mercado cambiario.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.98%, es menor que la volatilidad anual del 17.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.385, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.052,5.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: